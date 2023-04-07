Происшествия

сегодня, 18:43

Самокат с двумя подростками попал под автобус на площади Петра

8 1410
#Авария #ДТП
3

Один из мальчиков госпитализирован. 

Сегодня около 17:00 на площади Петра в Липецке автобус маршрута №308к сбил самокат с двумя 15-летними подростками. Один из мальчиков госпитализирован, второй не пострадал.

— Подростки двигались по пешеходному переходу не спешившись. Начато административное расследование для установления обстоятельств ДТП, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области

img-big-0
img-big-1
img-small-0
img-small-1
8 1410
#Авария #ДТП
3

Комментарии (8)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дима

5 минут назад
23 августа 2022 года на ул Плеханово в Липецке уже сбивали подростков катающихся на одном самокате в правилах каршеринга категоричиске запрещено залазить на один самокат двум трем и еще сколько умудрятся встать уже видел картину как ехали буквально на днях по Яны Берзина на самокате 2 девушки и одна из них еще держала сабаку это вообще трешь у собаки чуть глаза на лоб не вылезли скорее всего.
ответить

Эхо

20 минут назад
Чёт происходит, с приходом весны все как очумевшие, мчатся летят...
ответить

Люся

24 минуты назад
Начали кидать какашками сразу самокатчики и мотоциклисты виноваты по умолчанию а водители автобусов и автомобилей всегда правы а еще и пешеходы мешаются.
ответить

Менеджеры, эээ

34 минуты назад
уберите ваши бизнесы с самокатами с улиц города!!!
ответить

Зор

36 минут назад
В заголовке самокат сбил автобус в статье автобус самокат так кто кого сбил?
ответить

Алкаш

49 минут назад
Достала эта школота со своими ,,мопедами,,.Водитель-молодец!
ответить

Эксперт

сегодня, 19:01
Второй не пострадал, значит будет каскадером берите его смело в кино.
ответить

вася

сегодня, 18:58
Сезон открыт
ответить

Еще в рубрике

Поджигатель сухой травы задержан в Скорняково
#МЧС #пожар
8
Поджигатель сухой травы задержан в Скорняково

сегодня, 17:17

Происшествия
В Липецке проверяют сообщения о минировании двух торговых центров
#телефонный терроризм #минирование
8
В Липецке проверяют сообщения о минировании двух торговых центров

сегодня, 16:58

Происшествия
Обвиняемый в браконьерстве установил в 400 метрах от своего дома 12 петель на косуль
#браконьерство #охота
4
Обвиняемый в браконьерстве установил в 400 метрах от своего дома 12 петель на косуль

сегодня, 16:03

Происшествия
Ведущего инженера «Липецкэнерго» и нескольких его коллег подозревают в нарушении работы счетчиков за...
#взятка
24
Ведущего инженера «Липецкэнерго» и нескольких его коллег подозревают в нарушении работы счетчиков за...

сегодня, 15:18

Происшествия
21-летнюю москвичку обвиняют в обмане пенсионерок по схеме «Ваш родственник совершил ДТП»
#мошенничество
21-летнюю москвичку обвиняют в обмане пенсионерок по схеме «Ваш родственник совершил ДТП»

сегодня, 14:37

Происшествия
Липчанин доверил банковскую карту знакомому и лишился 150 000 рублей
#кража
4
Липчанин доверил банковскую карту знакомому и лишился 150 000 рублей

сегодня, 14:14

Происшествия