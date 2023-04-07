Самокат с двумя подростками попал под автобус на площади Петра

Один из мальчиков госпитализирован.

Сегодня около 17:00 на площади Петра в Липецке автобус маршрута №308к сбил самокат с двумя 15-летними подростками. Один из мальчиков госпитализирован, второй не пострадал.



— Подростки двигались по пешеходному переходу не спешившись. Начато административное расследование для установления обстоятельств ДТП, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.



Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.



