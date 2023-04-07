Происшествия
сегодня, 18:43
Самокат с двумя подростками попал под автобус на площади Петра
Один из мальчиков госпитализирован.
Сегодня около 17:00 на площади Петра в Липецке автобус маршрута №308к сбил самокат с двумя 15-летними подростками. Один из мальчиков госпитализирован, второй не пострадал.
— Подростки двигались по пешеходному переходу не спешившись. Начато административное расследование для установления обстоятельств ДТП, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
— Подростки двигались по пешеходному переходу не спешившись. Начато административное расследование для установления обстоятельств ДТП, — сообщили GOROD48 в пресс-службе областного управления МВД.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.
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