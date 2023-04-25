Происшествия
сегодня, 10:02
10-летнего мальчика на самокате сбил «Фольксваген»
ДТП попало на запись видеорегистратора.
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24 апреля в 13:11 напротив дома №18/3 на улице Космонавтов (в районе Дворца спорта «Звездный») легковой автомобиль «Фольксваген Гольф» сбил 10-летнего мальчика на самокате.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ребёнок получил травмы.
Аварию записал видеорегистратор.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ребёнок получил травмы.
Аварию записал видеорегистратор.
Местный
Разбаловали своих чад
Что так скромно?
Землянин
Викторм
житель
Липчанин
Гость