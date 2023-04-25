Происшествия

сегодня, 10:02

10-летнего мальчика на самокате сбил «Фольксваген»

8 1387
#ДТП #дети #самокат
4

ДТП попало на запись видеорегистратора.

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24 апреля в 13:11 напротив дома №18/3 на улице Космонавтов (в районе Дворца спорта «Звездный») легковой автомобиль «Фольксваген Гольф» сбил 10-летнего мальчика на самокате.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ребёнок получил травмы.

Аварию записал видеорегистратор.
8 1387
#ДТП #дети #самокат
4

Комментарии (8)

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Местный

6 минут назад
куда смотреть то?
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Разбаловали своих чад

14 минут назад
покупают все что захотят и не учат. Ремнем драть!
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Что так скромно?

16 минут назад
Побольше водяными знаками видео обвешивайте. Чтобы вообще ничего видно не было. Сейчас кое-то ещё видно
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Землянин

26 минут назад
До каких пор дети будут переезжать дорогу на самокате? Давно их нужно приравнять к велосипедистам.
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Викторм

35 минут назад
Катился на красный. Спешил очень.
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житель

41 минуту назад
Фольксваген валил на красный.
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Липчанин

45 минут назад
при переходе надо спешиться! а родители отправившие детей на самокате, мопеде , мотоцикле пускай виняют сами на себя!!!
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Гость

сегодня, 10:16
Нефига ничего невидно. Ребёнок ехал на самокате или шёл на красный свет или на зелёный?
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