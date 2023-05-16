Происшествия

33 минуты назад

На улице Космонавтов сбили девочку с самокатом

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#ДТП #дети #самокат
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На улице Космонавтов сбили девочку с самокатом

Девочка шла по пешеходному переходу, переводя самокат.

15 мая в 20:15 напротив дома №44/3 по улице Космонавтов 32-летний водитель автомобиля «Генезис» на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку.

Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, девочка шла по переходу, переводя механический самокат.   

По словам самого водителя автомобиля «Генезис», он двигался на зелёный свет светофора, при этом девочка на спуске не смогла становиться, выехала на дорогу, врезалась ему в колесо и упала.

Девочка получила ушиб костей таза и ссадину левого локтевого сустава. После оказания помощи она была отпущена домой.

Фото - vk.com/typical_lipetsk

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#ДТП #дети #самокат
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Комментарии (1)

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Cерый Волк

7 минут назад
Не напиши что вина лежит на водителе авто виноват у обывателей был бы: пешеход, велосепедист, самакатчик .
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