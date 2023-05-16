На улице Космонавтов сбили девочку с самокатом

Девочка шла по пешеходному переходу, переводя самокат.

15 мая в 20:15 напротив дома №44/3 по улице Космонавтов 32-летний водитель автомобиля «Генезис» на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку.Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, девочка шла по переходу, переводя механический самокат.По словам самого водителя автомобиля «Генезис», он двигался на зелёный свет светофора, при этом девочка на спуске не смогла становиться, выехала на дорогу, врезалась ему в колесо и упала.Девочка получила ушиб костей таза и ссадину левого локтевого сустава. После оказания помощи она была отпущена домой.