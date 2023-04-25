Происшествия
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На площади Победы под машину попал подросток на электросамокате
Мальчика доставили в больницу.
24 апреля около 20:30 в Липецке на площади Победы, по предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 15-летнего подростка. Юноша получил травмы и его госпитализировали.
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, подросток находился на шеринговом электросамокате.
После наступления весны ДТП с участием электросамокатов стали в Липецке частым явлением. 7 апреля двое 15-летних подростков переезжали переход на площади Петра и их сбил автобус. Один из школьников попал в больницу с переломом. Вечером 10 апреля на улице Звездной 18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящую «Шкоду-Октавия». Девушке потребовалась медицинская помощь. Вчера днем на улице Гагарина под автомобиль «Фольксваген» попал 10-летний мальчик.
А в прошлом году в Липецке случилось девять серьезных аварий с самокатчиками. Девять человек получили травмы, а один — погиб.
Фото - vk.com/myregion48
Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, подросток находился на шеринговом электросамокате.
После наступления весны ДТП с участием электросамокатов стали в Липецке частым явлением. 7 апреля двое 15-летних подростков переезжали переход на площади Петра и их сбил автобус. Один из школьников попал в больницу с переломом. Вечером 10 апреля на улице Звездной 18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящую «Шкоду-Октавия». Девушке потребовалась медицинская помощь. Вчера днем на улице Гагарина под автомобиль «Фольксваген» попал 10-летний мальчик.
А в прошлом году в Липецке случилось девять серьезных аварий с самокатчиками. Девять человек получили травмы, а один — погиб.
Фото - vk.com/myregion48
Елена
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