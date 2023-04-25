Происшествия

сегодня, 11:21

На площади Победы под машину попал подросток на электросамокате

6 1840
#ДТП
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На площади Победы под машину попал подросток на электросамокате

Мальчика доставили в больницу.

24 апреля около 20:30 в Липецке на площади Победы, по предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 15-летнего подростка. Юноша получил травмы и его госпитализировали.

Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, подросток находился на шеринговом электросамокате.

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После наступления весны ДТП с участием электросамокатов стали в Липецке частым явлением. 7 апреля двое 15-летних подростков переезжали переход на площади Петра и их сбил автобус. Один из школьников попал в больницу с переломом. Вечером 10 апреля на улице Звездной 18-летняя девушка на электросамокате врезалась в стоящую «Шкоду-Октавия». Девушке потребовалась медицинская помощь. Вчера днем на улице Гагарина под автомобиль «Фольксваген» попал 10-летний мальчик

А в прошлом году в Липецке случилось девять серьезных аварий с самокатчиками. Девять человек получили  травмы, а один — погиб.

Фото - vk.com/myregion48

6 1840
#ДТП
2

Комментарии (6)

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Елена

30 минут назад
Это же так просто, взять самокат и поехать. Зачем велосипед, еще педали крутить.....А лето еще впереди, и травм еще будет много. Пешеходы, будьте внимательны! Вокруг экстремалы........
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1

53 минуты назад
Самое главное, гибдд в курсе ситуации, но не хочет очищать тротуары от этих драндулетов.
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Н

53 минуты назад
Это просто ужас города, летают сами разбиваются и пешеходов травмируют и никому нет до этого дела
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Однако

57 минут назад
Я несусь, как чорт на самокате...
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Житель

сегодня, 11:49
за летний период будут еще десятки ДТП с участием электросамокатов...По ночам на них ездит пьяная молодежь и никуда от этого не деться...
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Гость

сегодня, 11:29
Они сами этого хотят. Пусть катаются.
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