19-летний Болдырев выдал лучший матч за «Металлург», липчане забили четыре «Сатурну»

Победы в борьбе за вторую лигу сейчас важны, но вопросы остались.

Домашний матч «Металлурга» и раменского «Сатурна» получился драматичным и результативным. И если не обращать внимание на поведение букмекерских контор, то можно радоваться футболу. И поздравить «Металлург» с победой – 4:2.

Обычно липецкая команда, не сумевшая пригласить ни одного новичка в зимний трансферный период, жалуется на короткую скамейку запасных (которая, понятно, не увеличилась), но сегодня в ещё более трудной ситуации оказался «Сатурн». Из-за травм пропускали матч пять футболистов: вратарь Валерий Матвеенков, защитник Александр Головня, хавбеки Ренат Балкизов и Савва Морозов, нападающий Александр Юрьев. Плюс, «мотор команды» Евгений Наседкин пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек, а в середине первого тайма при счёте 1:1 «Сатурн» из-за травмы лишился и своего главного разрушителя: центральный защитник Валерий Ганус (в прошлом «КАМАЗ», «Чайка», красноярский "Енисей") захромал и попросил замену.



Первый символический удар по мячу сделал легендарный "Бригадир" 1980-х, а ныне администратор команды Олег Лизнёв, которому недавно исполнилось 70 лет



В стартовом составе «сталеваров» было только одно изменение. С ворота вернулся Максим Матюша, а пропустивший три гола в прошлой игре в Подмосковье от «Динамо-Владивосток». Александр Кобзев переместился в запас.



У «Металлурга» был дисквалифицирован Максим Гайдуков, но о нём сегодня, пожалуй, вспоминали только персональные болельщики. Слишком уж здорово подменил опытного партнёра на левом фланге 19-летний Максим Болдырев, выдавший свой лучший матч в пока недолгой профессиональной карьере. На счету яркого во всех смыслах хавбека голевая передача и заработанный победный пенальти.

Смог выйти в стартовом составе и центральный защитник Николай Смирных, который не смог доиграть прошлый матч из-за рассечения лба. К счастью, обошлось без сотрясения мозга, сегодня Смирных не просто отпахал весь матч, но и оказался причастен к первому голу уже на 6-й минуте. Сугубо оборонительный Николай вдруг подключился к атаке и сделал передачу на Максима Григорьева, который убрал защитника и приблизительно с линии штрафной с левой ноги закрутил мяч в дальний угол – 1:0.



Максим Григорьев открывает счёт в матче...





Первым его поздравил автор голевого паса Смирных.



Свою команду ничем не смог выручить Иван Скрипник, воспитанник липецкого футбола, сыгравший в 2012-19 гг. за «Металлург» 77 матчей (пропустил 82 гола), а ныне страж ворот «Сатурна».

Вообще у гостей в старте вышли сразу три наших бывших футболиста: Скрипник, защитник Данил Неплюев и форвард Дмитрий Авраменко. Удачнее всех сыграл Авраменко. Спустя всего минуту после гола Григорьева он тоже с левой ноги нашёл слабое место под опорной ногой Матюши – 1:1.



Авраменко радуется первому голу



Далее пошла непростая игры, в которой «Сатурн» даже больше владел мячом и инициативой. Хотя и «Металлург» однажды был близко к голу: после высокой подачи мяч заметался по штрафной гостей и один из защитников «Сатурна» чуть не срезал мяч в свои ворота: Скрипника и Ко спасла штанга.







А на 39-й минуте потрясающий гол забил Авраменко. Выступавший в «Металлурге» десять лет назад рыжеволосый воспитанник воронежского футбола в 2013 году забил лишь один мяч за «сталеваров». С тех пор карьера у него сложилась не самым успешным образом, несколько лет он выступал в любительской третьей лиге за «Локомотив» (Лиски). Но сегодня выпал потрясающий матч против бывшего клуба: откликнувшись на длинный заброс и обыграв в штрафной защитника он неотразимо «пальнул» в дальний верхний угол, оформив «дубль».

Всё перевернулось буквально за считанные минуты перед перерывом. И брать только игру, то причина, которая позволила «сталеварам» развернуться ситуацию на 180 градусов, имеет конкретную имя и фамилию – Максим Болдырев.

Юноша повадился обыгрывать на своём левом фланге защитников, за 2 минуты до перерыва от самой лицевой линии выполнил навес на Илью Глебова и лучший бомбардир «Металлурга» головой поразил дальний угол, забив 11-й гол в чемпионате.



Глебов принимает поздравления с очередным голом



А уже в компенсированные две минуты Болдырев так закрутил защитников, что тем ничего не оставалось делать, как лупить его что есть мочи по ногам в штрафной – пенальти.



Болдырев убегает. Через мгновение его собьют

К мячу подошёл Николай Иванников и красиво верхом показал Скрипнику, что неберущиеся удары в футболе бывают – 3:2.



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Иванников забивает с 11-ти метров



За всеобщим ликованием мало кто заметил, что уже после второго гола липчан ставки букмекерские конторы начали убирать ставки на эту игру. И в итоге убрали абсолютно все. Букмекеры что-то прознали, о чём-то догадывались или это просто совпадение? Если совпадение, то уже не первое: закрывали ставки и на наш прошлый домашний матч с саратовским «Соколом», в котором липчане победили лидера – 2:0.

Второй тайм получился весёлым. «Сатурн» раз за разом ошибался, пытаясь обозначить атакующий штурм, бежать назад футболисты гостей почему-то особо не хотели и «Металлург» пользовался освободившимся пространством. Если бы липчане реализовали хотя бы половину своих моментов, то могли бы установить рекорд сезона: Григорьев завершил выход один на один неточный ударом в дальний угол, имел моменты Глебов.



Мощный сектор болельщиков подмосковного "Сатурна"





Для сравнеия активные болельщики "Металлурга" в первом тайме.



4-й гол всё-таки состоялся под занавес поединка, когда Первушин решил дать игровую практику Сергею Горбатенко, которому летом исполнится всего 20 лет и который в пятый раз вышел на поле в футболке «Металлурга». Представьте себе чувства воспитанника данковского футбола: ты сидишь на скамейке запасных, к тебе поворачивает голову тренер.… А спустя пару минут, едва получив мяч на поле, ты несешься вперёд, чтобы реализовать выход один на один с вратарём и забиваешь – 4:2. Голевым пасом юбиляра снабдил ещё один юный «джокер» Михаил Заботкин.

В итоге – уверенная победа «Металлурга», которая наверняка поможет ему сохранить прописку во второй лиге и не вылететь в третью. В турнирной таблице липчане сохранили 4-ю строчку (чтобы не вылететь, попадать нужно в «пятёрку»). По этому поводу в клубе так обрадовались, что не постеснялись записать в протоколе матча, что на стадионе присутствовали 1 150 болельщиков – в два с половиной раза больше, чем на игре с «Соколом». Те, кто сегодня действительно был на стадионе, пусть сами оценят достоверность этой цифры.

Играть осталось 3 тура, следующий матч у «Металлурга» 28 мая в Белгороде с «Салютом».