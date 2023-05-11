«Металлург» наконец-то забил дома и вновь сумел обыграть лидера

Победа над «Соколом» в присутствии пятисот зрителей получилась спокойной и будничной.

Липецкий «Металлург» во второй раз за сезон обыграл лидера группы 3 А и претендента на выход в первую лигу саратовский «Сокол». На своём поле «сталевары» оказались сильнее – 2:0.

«Сокол», в осенней части сезона набравший в зачёт финального турнира 27 очков из 30 возможных, совершенно не тот весной. Поражение в Липецке стало для него уже 4-м (!) в семи весенних матчах. За такие результаты уже лишился должности главный тренер Евгений Харлачёв, а на игру с «Металлургом» команду выводил новый тренер экс-футболист сборной России Денис Бояринцев.





Денис Бояринцев. За сборную у него 6 матчей – всего на два больше, чем у форварда «Металлурга» Максима Григорьева.

Сергею Первушину было вновь не до выбора состава, который у «Металлурга» легко высчитывается чуть ли не за неделю до игры. Герой матча в Долгопрудном с «Космосом» Максим Григорьев окончательно поправился, а, значит, занял место в старте. На левом фланге вновь вышел Максим Болдырев вместо своего тезки Гайдукова, как и в большинстве последних матчей. На скамейке у Первушина было пять полевых футболистов.

Ключевым в матче стал момент на 32-й минуте, когда футболист «Сокола» Артём Рябокобыленко зачем-то в середине поля прыгнул в ноги юному Болдыреву и увидел перед собой красную карточку.







Действие сокольского футболиста объяснить трудно, судья по поводу него сделал запись в протоколе: «удар прямой ногой в голень соперника».

Вдесятером «Сокол» моментально потух в атаке, перестал выделяться даже Илья Визнович, которого в середине прошлого сезона попросили на выход из «Металлурга» (9 матчей, 1 гол) и который начинал матч с ярким реваншистским задором.







Собственно, до удаления у лидера был лишь один момент, который можно назвать стопроцентным. На 27-й минуте Александр Перчёнок пробил уже мимо своего тёзки вратаря Александра Кобзева, но мяч с линии ворот выбил защитник Андрей Алексеев.

Дальше логика игры была простой: липчане расшатывали оборону быстрее устававшего вдесятером соперника и, в конце концов, расшатали – помог угловой на 58-й минуте. Денис Поярков исполнил корнер, борьбу в воздухе выиграл Григорьев, который пробил в дальний угол. В последний момент к мячу успел Илья Глебов, который подставил ногу – сложно сказать, сделал ли он это уже за линией мяча.

Григорьев рванулся к центре поля всем своим видом показывая, что забил именно он, но в протокол всё же внесли фамилию Глебова, который ранее в Саратове сделал победный «хет-трик» и теперь может считаться главным липецким специалистом по «Соколу». К слову, это был первый гол, которые воочию увидели липецкие болельщики на родном стадионе. До этого в 3-х весенних играх «Металлург» не забивал.



Илья Глебов



Второй мяч «Металлурга» вышел на загляденье: правый крайний защитник Максим Елеев пробил из-за пределов штрафной аккурат в дальнюю «девятку». Бросок вратаря Артёма Фёдорова только украсил эпизод.



Максим Елеев



Нерв у игры после этого сразу пропал: «Металлург» методично довёл матч до победы. Не стал разжигать страсти и судья Максим Черемных из Перми, который в конце матча имел все основания назначить пенальти в ворота «Металлурга», но решил этого не делать.

Словом, победа липчан над лидером получилась спокойной и даже какой-то будничной. Сильнее страсти кипели лишь в букмекерских конторах, а один из так называемых инсайдерских пабликов ещё за 40 минут до начала матча объявил о предстоящей победе «Металлурга» и советовал своим подписчикам поставить деньги на липчан.

Победа получилась важной для Первушина и Ко с учётом того, что РФС утвердил реформ второй лиги. Со следующего сезона её разделят на так называемую «буферную» зону из 20 команда и всех остальных, которые по факту образуют третий дивизион. Чтобы попасть в буферную зону, откуда сохранится выход в ФНЛ, нужно сейчас попадать в первую «пятерку».

«Металлург» после того, как был сыгран последний матч тура, идёт на 4-й строчке – 17 матчей, 27 очков, но результаты в таблице плотные – отрыв от 7-го места составляет всего три очка.

На игру в будний вечер пришло всего 520 болельщиков, если верить цифрам официального протокола. Это посещаемость на уровне Ельца, но в древнем городе для популяризации футбола делают гораздо больше.



Группа болельщиков "Сокола" приехала из Саратова





Группа активных фанатов "Металлурга" - гораздо меньше и ушла на 15-й минуте матча

В «Металлурге» же многое по-прежнему пущено на самотёк. Скажем, в перерыве матча решили чествовать ветеранов футбола, которые 50 лет назад в 1973 году принесли наивысшее достижение в истории липецкого футбола – заняли 5-е место в первой лиге СССР. Почему об этом событии никого не известили заранее? Наверняка, болельщики со стажем захотели бы вспомнить забытую дорогу на стадион, чтобы приветствовать своих кумиров.







Сама церемония тоже выглядела формальной: старики наградили себя сами уже под трибунами, самый активный Пётр Двуреченский привёз из Москвы грамоты от РФС на всю команду. При зрителях ветеранам не догадались подарить даже по цветочку: вызвали на центр поля, объявили по стадиону, поаплодировали и велели очистить территорию…







Следующий матч «Металлург» проведёт 15 мая в гостях у «Динамо-Владивосток». Правда, лететь через всю страну не придётся: из-за ремонта поля на родном стадионе динамовцы принимают соперников в подмосковном Долгопрудном.

«Металлург» - «Сокол» (Саратов) - 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 - И.Глебов, 58. 2:0 – Елеев, 70.

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 2. Елеев. 4. А.Белов. 20. Войдель (к). 27. Анд.Алексеев (3. Викторов, 90+). 14. Смирных. 25. Д.Поярков. 13. М.Болдырев (11. Заботкин, 46). 7. Иванников (18. Баязов, 86). 19 И.Глебов (17. М.Гайдуков, 75). 20. М.Григорьев.

«Сокол»: 16. Арт.Фёдоров (к). 20. Столяренко. 15. Ратников. 13. Котин (29. Вебер, 77). 7. Перчëнок. 46. Горулëв (25. Маньков, 77). 5. Рябокобыленко. 19. Бурыкин (21. Козловский, 63). 98. Визнович (8. Фасхутдинов, 63). 10. Д.Анисимов (90. А.Щербаков, 71). 11. Турсунов.

Предупреждения: А.Белов, 24. М.Болдырев, 36. М.Григорьев, 78. Арт.Фёдоров, 88. Маньков, 89. Удаление: Рябокобыленко, 32.

Судьи М.Черемных (Пермь), Д.Михалëв (Москва), Р.Селезнёв (Воронеж). Инспектор А.Монахов (Москва). Делегат Н.Левин (Саранск).

10 мая. Липецк. Стадион «Металлург». 520 зрителей.

Голевые моменты: 3 - 2. Удары (в створ): 9 (6) - 3 (0). Фолы: 18 - 8. Угловые: 2 - 5. Офсайды: 2 - 0. Владение мячом (%): 56 - 44.