Индекс тысячи

Что можно купить в липецких магазинах на тысячу рублей в третью неделю мая 2023 года.





Всякая публикация официальных статистических данных о ценах собирает на нашем сайте массу гневных комментариев. Большинство можно свести к одному знаменателю: «Где вы такие цены видели? В магазинах все дороже!». Конечно, статистические сведения и то, что мы видим в магазинных чеках могут не совпадать. Статистика оперирует массивами данных всего потребительского рынка, а мы — ценами, с которыми сталкиваемся, когда делаем покупки по привычному сценарию — вечером после работы в магазине у дома, или в выходные — на рынке или в гипермаркете.Именно такой, бытовой, сценарий мы решили использовать, чтобы отслеживать рост цен. За единицу измерения инфляции мы взяли тысячу рублей. В конце каждой недели мы будем обходить магазины двух крупных сетей, магазин-дискаунтер, и Центральный рынок, чтобы выяснить, на что хватит этой самой тысячи. Список продуктов, цены на которые мы собираемся отслеживать, взят из потребительской корзины. Это хлеб, сахар, соль, пшеничная мука, крупы, картофель, лук и морковь, бананы, молоко 3,2% жирности, сливочное и растительное масло, мясо кур, свинина и говядина, индейка и яйца. К списку будут добавляться сезонные продукты, сейчас, например, — это клубника.Итак, мясо. За ним лучше идти на рынок — в сетевых магазинах выбор очень скромный, да и торговаться в них нельзя.Самый дешевый карбонат на Центральном рынке в пятницу стоил 369 рублей. В мясных рядах покупателей значительно меньше, чем продавцов, и те с надеждой зазывают к себе всех, кто проходит мимо. Так что да, смысл поторговаться есть.— Договоримся о цене. Если вы будете брать много, почему бы не сделать скидку? — говорит нам продавец. На вопрос хорошо ли идет торговля, хмурится и жестом показывает, что у липчан не хватает денег. Торговля оживает разве, что к праздникам: в Первомай, Новый год, 8 марта. При этом перед 23 февраля, продажи мяса почему-то не растут.За индейкой тоже есть смысл идти на рынок, в недорогих сетевых магазинах этого товара в пятницу не было. Килограмм грудки индейки на рынке стоит 379 рублей. А вот самых дешевых охлажденных кур мы нашли в сетевом магазине — 130 рублей 99 копеек за килограмм. Замороженных тушек цыплят в магазинах тоже не было, а на рынке они стоили 189 рублей за кило.Сливочное масло выгоднее на этой неделе было покупать в магазине-дискаунтере, пачка весом 200 граммов с безумной скидкой стоила 74 рубля 20 копеек. Там же самое дешевое подсолнечное масло — 82 рубля 50 копеек за литровую бутылку. Подсолнечное масло производители расфасовывают не только в литровые бутыли, но и в тару по 0,9 и 0,8 литра. Так что, в магазинах надо внимательно читать этикетки.Дискаунтер предложил нам и самые дешевые куриные яйца, правда, продавались они не десятками, а по 30 штук — 139 рублей 90 копеек (десяток, следовательно, стоит 46,63 рубля). На рынке самые дешевые, и при этом довольно мелкие яйца, стоили 55 рублей за десяток.За сахаром лучше идти в дискаунтер — 61 рубль за килограмм, при условии, что купите не больше пяти килограммов. Если решили запастись, то цена выше — 64 рубля 90 копеек. Там же можно купить самое дешевое молоко 3,2% жирности в пакете — 56 рублей. В других магазинах пакетное молоко дороже и расфасовано не по литру, а по 900 граммов. Самую дешевую соль также продает дискаунтер — 8 рублей 40 копеек, в сетевых магазинах она стоит от 9 рублей 79 копеек, до 20 рублей 49 копеек. Двухкилограммовая пачка муки в сетевых магазинах стоит одинаково по 45 рублей 99 копеек.— Возле моего дома, наверное, шесть-семь магазинов, когда отправляюсь за покупками обхожу сразу несколько, знаю примерно где какие цены, где товар мне больше нравится, за качеством слежу. Так и выбираю, — делится с нами опытом встреченная у полок с товаром липчанка.— Плюс минус рубль, нет смысла ходить по разным магазинам. Что мне нравится, то и беру. Стараюсь брать по акция и ходить по магазинам с утра, когда действуют скидки для пенсионеров, — вступает в разговор другая покупательница.А мы тем временем присмотрелись к хлебу. Оказалось, что самый дешевый батон белого хлеба продает сетевой магазин — он стоит всего 16 рублей 99 копеек, там же и самый дешевый черный хлеб — ржано-пшеничная буханка предлагается за 18,49.При выборе круп, как в случае с молоком и маслом, тоже нужен глаз да глаз. Вес пачки колеблется от килограмма до 800 граммов. Килограммовые пачки чаще встречаются в дискаунтере. В первом из сетевых магазинов - по 900 граммов, а во втором — по 800. 900 граммов риса у сетевиков стоит 65 рублей 99 копеек, килограмм в дискаунтере — 71 рубль 90 копеек. В сетевом магазине 800-граммовую пачку пшена можно купить за 29 рублей 99 копеек. Гречка в пачке такого же веса стоит 40 рублей 89 копеек. В дискаунтере мы обнаружили вермишель на развес всего по 50 рублей за килограмм, на Центральном рынке она стоит 70 рублей.Самые дешевые картофель и капусту мы нашли у сетевиков — 17 рублей 99 копеек и 63 рубля 99 копеек за килограмм. Лук выгоднее покупать в дискаунтере — 75 рублей 90 копеек. Самая дешевая морковь тоже у сетевиков — 41 рубль 19 копеек.Лучшая цена на бананы (так написано на этикетке) в сетевом магазине — 106 рублей 99 копеек. В дискаунтере бананов не было, а на рынке мы нашли их только у одного продавца за 120 рублей.Свежую редиску можно купить только на рынке. Причем стоит она 80 рублей и за пучок, и за килограмм, конечно, у разных продавцов. На рынке уже во всю торгуют клубникой, правда, привозной. Продавцы рекламируют «мёденную»: кубанскую и краснодарскую. Цены колеблются от 350 рублей до 450 рублей за килограмм. Клубнику мы обнаружили и в сетевом магазине. Всего за 36 рублей, правда, за 100 граммов, на ценнике было указано, что товар продается со скидкой.Минимальные цены на продукты из нашего набора, в итоге, получились такими:На тысячу же рублей по таким ценам можно купить: