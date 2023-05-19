Общество

41 минуту назад

В Липецкой области увеличилась численность зайцев, куниц и бобров

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#животные
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В Липецкой области увеличилась численность зайцев, куниц и бобров

Также наблюдается увеличение численности диких животных и птиц, занесенных в Красную книгу Липецкой области.

В Липецкой области посчитали охотничьи ресурсы. Как сообщает региональное управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, на территории Липецкой области обитает 660 лосей, 5 535 европейских косуль, 976 благородных оленей.

Увеличилась численность зайца-русака и лесной куницы – до 5536 и 962 особей соответственно.

В реках и прудах Липецкой области стало – в 2023 году насчитали 3025 особей.

Также наблюдается увеличение численности диких животных и птиц, занесенных в Красную книгу Липецкой области.

На территории Липецкой области зафиксировали 51 зайца-беляка, преимущественно обитающего в Добровском и Чаплыгинском районе, 1 009 белок, обитающих в лесах Грязинского, Данковского, Задонского, Липецкого, Тербунского и Хлевенского районов, а также 346 выдр, обитающих в акваториях водоемов Липецкой области.
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#животные
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