В Липецкой области увеличилась численность зайцев, куниц и бобров

Также наблюдается увеличение численности диких животных и птиц, занесенных в Красную книгу Липецкой области.

В Липецкой области посчитали охотничьи ресурсы. Как сообщает региональное управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, на территории Липецкой области обитает 660 лосей, 5 535 европейских косуль, 976 благородных оленей.



Увеличилась численность зайца-русака и лесной куницы – до 5536 и 962 особей соответственно.



В реках и прудах Липецкой области стало – в 2023 году насчитали 3025 особей.



Также наблюдается увеличение численности диких животных и птиц, занесенных в Красную книгу Липецкой области.



На территории Липецкой области зафиксировали 51 зайца-беляка, преимущественно обитающего в Добровском и Чаплыгинском районе, 1 009 белок, обитающих в лесах Грязинского, Данковского, Задонского, Липецкого, Тербунского и Хлевенского районов, а также 346 выдр, обитающих в акваториях водоемов Липецкой области.