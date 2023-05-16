Липчане попадут в рай – сиреневый

20 мая у деревни Барсуково Становлянского района на территории Мещёрской лесостепной опытно-селекционной станции пройдёт ежегодный фестиваль «Сиреневый рай».





Мещёрский дендропарк известен на всю страну, как царство сирени.Здесь собрана, пожалуй, крупнейшая в России коллекция этого растения — около 100 видов. Особенно прекрасна Мещёрка в конце весны, когда сирень зацветает. Буйство красок привлекает туристов, любителей прекрасного, художников.От запахов слегка кружится голова. Считается, что каждый ценитель красоты обязательно должен здесь побывать именно во время цветения сирени, особенно – жители Липецкой области, у которых уникальное место находится под боком.Много лет назад здесь придумали проводить фестиваль сирени, на который съезжаются толпы паломников и туристов со всей России.Обычно фестиваль посещают по 3-4 тысячи человек, что очень серьёзно. В последнее время с развитием социальных сетей популярность «Сиреневого рая» возросла в разы, ведь только здесь можно сделать уникальные фотографии и селфи, буквально утопая в зарослях цветущего буйным цветом кустарника. Люди отмечают в геолокации, что фотографировались на территории Мещёрского дендрария и тем самым привлекают сюда всё новых и новых посетителей.Здесь уместно провести параллель с Японией, где 27 марта отмечается общенациональный праздник – День цветения сакуры.Традиции любования цветущими деревьями в стране «Восходящего солнца» уже больше тысячи лет, в XVII веке на заре эпохи Эдо праздник стал общенациональным. Считается, что любование раскрытыми бутонами, которые во всём цвету стоят лишь неделю – это символ духовного очищения и старта нового весеннего этапа в жизни. В Японии даже придумали этому название – «ханами», что можно перевести, как любование цветами.По этой же логике устроен и пройдёт туристический событийный фестиваль «Сиреневый рай» в Становлянском районе. Организаторы каждый год придумывают свою эксклюзивную программу для туристов, которая в разы повышает привлекательность мероприятия, но главная «фишка» - это всё-таки цветы, их разнообразие и буйство.В ближайшую субботу, 20 мая, праздник начнется в 11:00, весь день по дендропарку будут водить экскурсии.Параллельно гостей ждут и другие развлечения, и полезные уроки. Например, в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по йоге – где еще учиться гармонии с природой и окружающим миром, если не здесь?Желающие смогут посетить занятия по арт-терапии, росписи на одежде, бисероплетению, каллиграфии, мастерству изготовления тряпичных кукол и плетению корзин. Отдельно рекомендуем обратить внимание на уроки по живописи: такую натуру для природных пейзажей, как в Мещёрке во время благоухания сирени, вы вряд ли где-то найдёте.Не скучно будет и посетителям с детьми. Для них будет организована специальная детская зона с театрализованными представлениями и аниматорами. Любители творческого отдыха смогут услышать стихи современных поэтов, космическую музыку ханга и скрипку. Для гостей проведу тематические конкурсы, дефиле «Сиреневая мода» и откроют фотозоны. А со сцены собравшихся порадуют музыкальными и артистическими номерами творческие коллективы.Мещёрский заповедник славен в первую очередь своей сиренью, но не только ей. Вот некоторые факты:Площадь станции – 542 гектара, под производственным питомником – 379 га.Коллекция растений насчитывает 1186 видов, 202 сорта, 163 разновидностей и 118 гибридов деревьев и кустарников, родиной многих является Европа, Азия и Северная Америка.Коллекция сирени – 96 сортов, из них 40 выведены за рубежом. Цветы сирени различаются формами, расцветками и источаемыми ароматами.Дендропарк находится на месте старинного парка, заложенного в начале XX профессором Дмитрием Арцыбашевым, одним из основателей отечественной парковой дендрологии и декоративного цветоводства. Он первым начал привозить сюда семена и саженцы растений из разных уголков мира, в том числе сирень, которые адаптировал для отечественной природы.Факт, о котором вы наверняка не знали: знаменитые голубые ели, которые растут на Красной площади в Москве и считаются одним из символов территории столичного Кремля, выращены… в Мещёрском дендрарии.Здесь хранится уникальный семенной фонд более двух тысяч видов деревьев и кустарников – аналогов заповеднику мало не только в России (например, Сочинский дендрарий), но и во всём мире.