На здании областной научной библиотеки появится подсветка

В библиотеке впервые за 60 лет проходит капитальный ремонт.

В Липецкой областной научной библиотеке начался капитальный ремонт — впервые за 60 лет. Подрядчики обновят кровлю и фасад здания, входные группы и смонтируют вечернюю подсветку. Ремонт обойдется областному бюджету почти в 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в областном управлении культуры и туризма.Ремонт завершится к октябрю. На время ремонта библиотека закрываться не будет. Посетители могут пользоваться ее услугами по привычному графику.