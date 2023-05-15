Общество

сегодня, 09:33

На здании областной научной библиотеки появится подсветка

2 285
#библиотека #ремонт
На здании областной научной библиотеки появится подсветка

В библиотеке впервые за 60 лет проходит капитальный ремонт.

В Липецкой областной научной библиотеке начался капитальный ремонт — впервые за 60 лет. Подрядчики обновят кровлю и фасад здания, входные группы и смонтируют вечернюю подсветку. Ремонт обойдется областному бюджету почти в 40 миллионов рублей. Об этом рассказали в областном управлении культуры и туризма.







Ремонт завершится к октябрю. На время ремонта библиотека закрываться не будет. Посетители могут пользоваться ее услугами по привычному графику.
2 285
#библиотека #ремонт

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вот это поворот

24 минуты назад
За ремонт областной библиотеки отвечает областное управление культуры и туризма ?
ответить

все

45 минут назад
Значит скоро совсем снесут. У нас даже асфальт не могут положить - сразу дырки образуются, а тут - целое здание.... Пропал сарайчик .... Теперь построят на его месте креативное пространство из кофейни и умной зарядки для детской коляски
ответить
День Победы в Липецке (Фото)
#День Победы
35
День Победы в Липецке (Фото)
Общество

Еще в рубрике

Из областной детской больницы выписывают мальчика, пережившего клиническую смерть в бассейне
#несчастный случай #бассейн
Из областной детской больницы выписывают мальчика, пережившего клиническую смерть в бассейне

24 минуты назад

Общество
В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов
#спасатели
В Липецкой области ожидается высокая пожароопасность лесов

29 минут назад

Общество
Сегодня в Липецке: депутаты во мраке, дети поедут на дачу, у трети липчан нет денег на отпуск
#Сегодня в Липецке
24
Сегодня в Липецке: депутаты во мраке, дети поедут на дачу, у трети липчан нет денег на отпуск

сегодня, 07:00

Общество
В поселках Дачном и Матырском отключат холодную воду
#отключение воды
1
В поселках Дачном и Матырском отключат холодную воду

вчера, 15:16

Общество
Елецкие реконструкторы начинают путь из «варяг в персы» по Каспийскому морю
#реконструкторы #из варяг в персы
15
Елецкие реконструкторы начинают путь из «варяг в персы» по Каспийскому морю

вчера, 10:33

Общество
В районе Ниженки отключат холодную воду
#Отключения воды
В районе Ниженки отключат холодную воду

13.05.2023 15:11

Общество