Спорт

вчера, 23:08

Без запасных, без побед, без голов

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#Футбол #"Металлург"
Без запасных, без побед, без голов

Выжатый до капли «Металлург» на своём поле уступил белгородскому «Салюту» - 0:2.

Тренеру «Металлурга» Сергею Первушину сейчас не позавидуешь. В матче с белгородским «Салютом» у него в запасе было лишь пятеро игроков, из которых два вратаря (под свитер Максима Матюши на всякий случай надели футболку полевого игрока) и два совсем зеленых юнца, до этого на двоих не сыгравших на профессиональном уровне и трёх полных встреч. Из опытных полевых игроков на замене находился лишь Максим Гайдуков, и тут очень сложно конкурировать с соперником, у которого «полна коробочка».

Пропуск зимних трансферов больнее удавки на шее

Крайние защитники Андрей Алексеев и Максим Елеев, а также «опроник» Денис Поярков пропускали матч из-за перебора жёлтых карточек, нападающий Максим Григорьев получил травму перед игрой, а Руслан Ахвледиани – уже три недели назад, перенёс операцию и смотрел сегодняшнюю игру на костылях.

В принципе, потеря даже пятерых бойцов для заключительной части чемпионата – не такой уж и форс-мажор. Для всех команд, кроме «Металлурга». Напомним, что наша команда стала единственной в России, кто не сумел усилиться зимой ни одним футболистом. Причина – не очень большой долг (в Сети писали про 800 тысяч рублей), который почему-то не смогли вовремя погасить и нарвались на запрет от РФС на регистрацию новых футболистов, а сами ещё и потеряли троих.Такое с «Металлургом» произошло впервые.

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- Я и раньше говорил, что одним составом мы все 12 тяжёлых весенних матчей не вывезем, - вынужден был признать после сегодняшней игры Первушин, - Это показала и концовка первого этапа, когда у нас выбыли из строя несколько человек и мы сразу проиграли в Домодедове и Рязани.

И по меткому выражению тренера, сегодня тоже – где тонко, там и порвалось. И, видимо, не могло не порваться.

«Салют» умело пользовался нашими проблемами

Играть в активный футбол, имея лишь одного стопроцентного резервиста, было бы глупо, поэтому «Металлург» с первых минут отдал инициативу. Как выяснилось, это полностью совпадало с желанием «Салюта»: гости забрали мяч под свой контроль и методично взвинчивали темп – мол, так липчане скорее устанут.

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Вениамин Баязов вышел в основе

Получилось даже лучше, чем задумывал главный тренер гостей Виктор Навоченко. На 28-й минуте гости разыграли изумительную комбинацию, отрезав всех обороняющихся и проводившего первый весенний матч вратаря Александра Кобзева. Полузащитник Артём Малахов бил уже по пустым воротам – 1:0.

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Гости взломали нашу оборону ещё в первом тайме

Ещё в нескольких эпизодах Кобзев спас, а на 36-й минуте вновь не смог: бильярдный по точности дальний удар защитника «Салюта» Андрея Ивантеева стал неберущимся для вратаря.

В боевитости не откажешь

А что «Металлург»? В старании парням не откажешь. Выдвинутый на остриё вместо Григорьева Михаил Заботкин цеплялся за мяч, шёл в стыки, не стеснялся бросаться на двоих. Со скамейки в его раз не раз неслись ободряющие слова.

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Заботкин рвался вперёд

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Максим Болдырев получил шанс сыграть в основе и тоже очень старался

Латерали Максим Сазонов (справа) и Александр Викторов (слева) пытались обострять. Для Викторова, так же как и для центрального защитника Николая Смирных, матч был особенным, ведь в прошлом сезоне они выступали за «Салют».

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И Максиму Сазонову не откажешь в боевитости, как и всей команде

Будущий вратарь ЦСКА и сборной?

Но до перерыва во владениях Данилы Бокова была в основном тишь, да гладь. К слову, после игры к белгородскому вратарю выстроилась целая очередь из болельщиков: арендованного у ЦСКА 20-летнего голкипера считают чуть ли не приемником Игоря Акинфеева, поэтому многим захотелось сфотографироваться, возможно, с будущим голкипером сборной.

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Боков в игре...

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... И после игры. Кстати, за ЦСКА вратарь дебютировал в прошлом году в кубковом матче в Липецке

Сравните замены двух команд: сразу всё ясно

Тревожить Бокова липчане начали после перерыва. На 54-й минуте после прохода Сазонова лучший бомбардир Илья Глебов в борьбе с защитником не сумел попасть в пустой угол.

На 62-й минуте Первушин заменил Вениамина Баязова на Гайдукова с видом игрока казино, бросившего на сукно последнюю фишку. Тренер «Салюта» Виктор Навоченко ответил четырьмя заменами, выпустив Дениса Белобаева, для которого сегодняшний матч стал 261-м в профессиональной карьере, Евгения Дегтерёва – 244-й матч, Владислава Сухова – 91-й, Николая Бояркина – 75-й.

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Чем мог ответить Первушин? На предпоследней минуте дал поиграть вчерашним дублёрам Сергею Горбатенко - 3-й матч по профи и 18-летнему Дмитрию Кукишеву - 2-й. «Салют» отреагировал выходом на 90-й минуте своего «молодого» Григория Сошникова – 22-я игра среди профессионалов..

Судья за нас

Немудрено, что в концовке гости имели больше шансов увеличить счёт, чем «Металлург» хотя бы его размочить. Однажды судья матча Владимир Шамара из Ростова-на-Дону откровенно простил липчан, не назначив пенальти за игру рукой в штрафной площади у Антона Белова.

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Большую часть времени "Металлург" оборонялся

А под конец поединка Дегтерёв все же забил третий, но судья отменил гол из-за редкого пункта в правилах. При выполнении удара от ворот игроки атакующей команды обязаны выйти из чужой штрафной, а «салют» накрыл липчан, у которых к концу матча уже вс1 двоилось в глазах, прямо в их владениях.

Антирекорд за антирекордом

Увы, но в третьем весеннем матче на своём поле «сталевары» не могут не то чтобы выиграть, а даже забить хотя бы один гол.

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Команды выходят на поле. Надпись "Липецк" на сиденьях легко прочитать - кресла свободны

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Западная трибуна

Ещё одним антирекордом стала посещаемость матча. По официальным данным пришли всего 400 человек, это меньше, чем в прошлом году ходило на матчи в Ельце. Куда катимся? В прошлый раз виновницей назначили близкую Пасху. Сегодня – дождь, который, к слову, футболистов и болельщиков пощадил.

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И всё же остались ещё единицы тех, кто готов "и в стужу, и в зной"..

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Угроза третьей лиги

В турнирной таблице «Металлург», перед началось осеннего этапа шедший 3-м, опустился уже на 7-е место. И всё это на фоне информации о предстоящей реформе второй лиги и необходимости попадать в первую «пятёрку», иначе по факту команда может оказаться в третьем дивизионе. Так низко «Металлург» ещё никогда не падал, но в течение последних двух сезонов много нехорошего происходит у нас впервые.

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К футболистам и тренерам претензий немного. Они делают всё, что могут. Но выше головы не прыгнешь

5 мая команда играет в Долгопрудном с «Космосом» и тем завершит первый круг весенней части. Следующий домашний матч 10 мая с лидером саратовским «Соколом».


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#Футбол #"Металлург"

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