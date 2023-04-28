Вратарю «Металлурга» приготовили майку полевого – может сыграть в нападении

Кадровые проблемы заставляют тренеров идти на «изжоги».

Отмена красной карточки защитнику Антону Беловузаметно облегчила жизнь тренерам «Металлурга» перед завтрашней игрой с белгородским «Салютом».

В условиях, когда каждый человек на счету, липчанам удалось сберечь одну боевую единицу и не перекраивать привычную схему игры: опытных игроков на расстановку с тремя центральными защитниками без Белова просто не хватило бы.

Но матч из-за перебора жёлтых карточек пропускают Максим Елеев, Андрей Алексеев и Денис Поярков. Плюс, выбыл до конца сезона из-за травмы форвард Руслан Ахвледиани.

В итоге на замене у «Металлурга» завтра будут максимум 4 полевых футболиста. Чтобы перестраховаться, футболку полевого игрока приготовили одному из вратарей: Максим Матюша в случае необходимости сможет усилить атаку.

На игру он выйдет во вратарском свитере, но под ним будет находиться и майка полевого игрока под номером 23. По словам тренеров, если Матюше придётся выходить в поле, то его отправят в группу атаки: в защите важна стройность и сыгранность, а в нападении может хватить и импровизации. За голкипера говорят и внушительные габариты – рост 191 см.

Напомним, что зимой «Металлург» остался единственным российском клубом, который не сумел пригласить новичков. Причина – долги, из-за которых РФС наложил на клуб запрет на регистрацию новобранцев. Такое со «сталеварами» произошло впервые в истории. Сам клуб в зимний период потерял троих игроков, сейчас у него самая короткая скамейка среди всех участников турнира.

В чемпионатах России были два случая, когда вратари липчан выходили играть в поле – в 1998 году в Саратове на 58-й минуте из-за недобора состава в нападение вышел голкипер Андрей Мананнинов. Правда, липчанам он не помог, наши проиграли – 0:1.

В 2001 году в связи с эпидемией травм Вадим Винокуров вышел на замену в концовках двух матчей: в гостях у подольского «Витязя» (2:2) и домашней игре с «Коломной» (2:0), голов не забил. Любопытно, что в воротах «Металлурга» голкипер с опытом игры в украинской Премьер-Лиге не сыграл ни одного официального матча. В истории нашей команды он навсегда остался нападающим.

Матч «Металлурга» и «Салюта» состоится завтра на Центральном стадионе, начало в 14:00.