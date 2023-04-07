Общество
21 минуту назад
Евгения Уваркина решила обойтись без первого зама
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но увеличила число вице-мэров с трех до шести.
На мартовской сессии городского Совета депутатов глава Липецка Евгения Уваркина сообщила о переходе на новое место работы своего первого заместителя Вадима Негробова. Должность первого вице-мэра стала вакантной с 1 апреля. Но оказалось, что Евгения Уваркина не собирается искать замену Вадиму Негробову: в новом штатном расписании мэрии должности первого заместителя главы Липецка нет вообще.
Новую структуру городской администрации Евгения Уваркина отправила в Липецкий горсовет. Измененное штатное расписание депутаты должны рассмотреть на заседании профильной комиссии, а затем — на сессии, которая состоится 25 апреля.
По данным, которыми располагает GOROD48, в новом штатном расписании — четыре чистых заместителя мэра. Компанию Анне Шамаевой и Ирине Артемовой составят Николай Дергунов, ныне председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, и Наталья Попова, сейчас — управляющая делами городской администрации. Также у мэра появятся еще два заместителя — с приложением в виде существующей должности. В документе фигурируют заместитель главы Липецка — председатель департамента градостроительства и архитектуры (Светлана Сурмий) и заместитель главы Липецка — председатель департамента ЖКХ (Ирина Вербецкая).
Соответственно, между новыми заместителями распределяется кураторство над иными департаментами и управлениями мэрии. Например, Николай Дергунов будет отвечать за департамент дорожного хозяйства и благоустройства с его подведомственными учреждениями (МУ «Управление главного смотрителя Липецка», МУП «Зеленхоз», МКП «Липецкгорсвет», МБУ «Управление благоустройства Липецка»), департамент транспорта (в его подчинении — МУП «Липецкий пассажирский транспорт», МУП «Городской электротранспорт» и МУП «Липецкая городская транспортная компания») и отдел охраны окружающей среды.
В последний раз штатное расписание мэрии Евгения Уваркина меняла в феврале 2021 года. В нем была упразднена должность вице-мэра, курировавшего четыре управления округами, молодежную и внутреннюю политику, кадровую работу и муниципальную службу, архивное дело. Эти полномочия были переданы другим заместителям главы и управляющему делами городской администрации. Должности помощников (советников) главы администрации были исключены из должностных лиц администрации, а штатные единицы переданы в новое управление мэрии — делопроизводства и протокола. Тогда же в «штатке» появился департамент развития территорий (вместо упраздненного предыдущим мэром Сергеем Ивановым департамента территориального управления). После реформы-2021 в структуре мэрии остались 12 управлений, а не 16, как до нее. Управление административно-технического контроля стало управлением муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий, а отдел бухгалтерского учета и отчетности - финансово-экономическим отделом. По оценке Счетной палаты Липецка, реформа вылилась в увеличение штата городской администрации на 17 единиц и увеличение фонда оплаты труда более чем на 5 миллионов рублей.
Самая важная задача реформы-2021, кстати, осталась частично нерешенной. Предполагалось создание новых структурных единиц департамента развития территорий — 36 управ, по числу депутатских округов. Но в том виде, как об этом говорили чиновники, с отдельными помещениями управ на территориях округов, они так пока и не существуют.
Впрочем, для Липецка это уже традиция: каждый новый мэр перекраивал штатное расписание, достававшееся ему от предшественника.
Мэр Сергей Иванов провел свою «административную реформу» в 2016 году. Он освободил заместителей от совместительства с должностями председателей департаментов (то, к чему пришла Евгения Уваркина), оставив таковое лишь для вице-мэра-председателя департамента транспорта, дорог и благоустройства Николая Новикова. При этом Новиков лишился приставки первого зама. А новым первым заместителем главы города стал вице-мэр Евгений Губанов, курировавший работу департамента градостроительства и архитектуры, департамента ЖКХ, отдела мобилизационной подготовки. Сергей Иванов усилил ответственность вице-мэра Александра Лысова, передав под его кураторство помимо департамента экономического развития еще и департамент финансов с управлениями муниципального заказа, потребительского рынка, новое созданное управление имущественных и земельных отношений и отдел контроля за муниципальными закупками (заменивший собой контрольно-ревизионное управление).
Иванов, кстати, разменял одну из должностей вице-мэра (которую занимала уволенная им Анна Шамаева) на новую — управляющего делами администрации города, под контроль которого попали тогда управления информационных технологий, управление делопроизводства и протокола, отдел бухгалтерского учета и отчетности. А еще Иванов упразднил тот самый департамент территориального управления, который воссоздала под новым названием Евгения Уваркина.
А в 2012 году под нового себя переписал структуру мэрии глава Липецка Михаил Гулевский, который увеличил количество своих заместителей до семи с существовавших с 2004 года пяти. Тогда, кстати, депутаты горсовета устроили «народному мэру» обструкцию, и реформу Гулевского вынесли на согласительную комиссию, на которую в качестве третейского судьи пригласили начальника управления Министерства юстиции России по Липецкой области Константина Бадулина. В итоге через год, зимой 2013-го, горсовет согласовал штатное расписание мэрии, в котором у главы Липецка появилось шесть заместителей.
Новую структуру городской администрации Евгения Уваркина отправила в Липецкий горсовет. Измененное штатное расписание депутаты должны рассмотреть на заседании профильной комиссии, а затем — на сессии, которая состоится 25 апреля.
По данным, которыми располагает GOROD48, в новом штатном расписании — четыре чистых заместителя мэра. Компанию Анне Шамаевой и Ирине Артемовой составят Николай Дергунов, ныне председатель городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, и Наталья Попова, сейчас — управляющая делами городской администрации. Также у мэра появятся еще два заместителя — с приложением в виде существующей должности. В документе фигурируют заместитель главы Липецка — председатель департамента градостроительства и архитектуры (Светлана Сурмий) и заместитель главы Липецка — председатель департамента ЖКХ (Ирина Вербецкая).
Соответственно, между новыми заместителями распределяется кураторство над иными департаментами и управлениями мэрии. Например, Николай Дергунов будет отвечать за департамент дорожного хозяйства и благоустройства с его подведомственными учреждениями (МУ «Управление главного смотрителя Липецка», МУП «Зеленхоз», МКП «Липецкгорсвет», МБУ «Управление благоустройства Липецка»), департамент транспорта (в его подчинении — МУП «Липецкий пассажирский транспорт», МУП «Городской электротранспорт» и МУП «Липецкая городская транспортная компания») и отдел охраны окружающей среды.
В последний раз штатное расписание мэрии Евгения Уваркина меняла в феврале 2021 года. В нем была упразднена должность вице-мэра, курировавшего четыре управления округами, молодежную и внутреннюю политику, кадровую работу и муниципальную службу, архивное дело. Эти полномочия были переданы другим заместителям главы и управляющему делами городской администрации. Должности помощников (советников) главы администрации были исключены из должностных лиц администрации, а штатные единицы переданы в новое управление мэрии — делопроизводства и протокола. Тогда же в «штатке» появился департамент развития территорий (вместо упраздненного предыдущим мэром Сергеем Ивановым департамента территориального управления). После реформы-2021 в структуре мэрии остались 12 управлений, а не 16, как до нее. Управление административно-технического контроля стало управлением муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий, а отдел бухгалтерского учета и отчетности - финансово-экономическим отделом. По оценке Счетной палаты Липецка, реформа вылилась в увеличение штата городской администрации на 17 единиц и увеличение фонда оплаты труда более чем на 5 миллионов рублей.
Самая важная задача реформы-2021, кстати, осталась частично нерешенной. Предполагалось создание новых структурных единиц департамента развития территорий — 36 управ, по числу депутатских округов. Но в том виде, как об этом говорили чиновники, с отдельными помещениями управ на территориях округов, они так пока и не существуют.
Впрочем, для Липецка это уже традиция: каждый новый мэр перекраивал штатное расписание, достававшееся ему от предшественника.
Мэр Сергей Иванов провел свою «административную реформу» в 2016 году. Он освободил заместителей от совместительства с должностями председателей департаментов (то, к чему пришла Евгения Уваркина), оставив таковое лишь для вице-мэра-председателя департамента транспорта, дорог и благоустройства Николая Новикова. При этом Новиков лишился приставки первого зама. А новым первым заместителем главы города стал вице-мэр Евгений Губанов, курировавший работу департамента градостроительства и архитектуры, департамента ЖКХ, отдела мобилизационной подготовки. Сергей Иванов усилил ответственность вице-мэра Александра Лысова, передав под его кураторство помимо департамента экономического развития еще и департамент финансов с управлениями муниципального заказа, потребительского рынка, новое созданное управление имущественных и земельных отношений и отдел контроля за муниципальными закупками (заменивший собой контрольно-ревизионное управление).
Иванов, кстати, разменял одну из должностей вице-мэра (которую занимала уволенная им Анна Шамаева) на новую — управляющего делами администрации города, под контроль которого попали тогда управления информационных технологий, управление делопроизводства и протокола, отдел бухгалтерского учета и отчетности. А еще Иванов упразднил тот самый департамент территориального управления, который воссоздала под новым названием Евгения Уваркина.
А в 2012 году под нового себя переписал структуру мэрии глава Липецка Михаил Гулевский, который увеличил количество своих заместителей до семи с существовавших с 2004 года пяти. Тогда, кстати, депутаты горсовета устроили «народному мэру» обструкцию, и реформу Гулевского вынесли на согласительную комиссию, на которую в качестве третейского судьи пригласили начальника управления Министерства юстиции России по Липецкой области Константина Бадулина. В итоге через год, зимой 2013-го, горсовет согласовал штатное расписание мэрии, в котором у главы Липецка появилось шесть заместителей.
3 306
Animal Planet.
Оля
Вот такие дела в большом селе.