Общество
4 минуты назад
«Тот самый Липецк»: Петровский пруд
GOROD48 запускает новый проект – видеоприложение к нашей рубрике «А знаете ли вы, что…»
Рубрике «А знаете ли вы, что...» в этом году исполнилось пять лет. Мы решили дополнить ее видеоприложением «Тот самый Липецк», которое собираемся делать с помощью людей, любящих город и сохраняющих его историю.
В сегодняшнем выпуске:
есть ли в городе подземные ходы;
где находится улица, по которой, возможно, ходил Петр Первый;
когда появился Петровский пруд и мог ли он сохранится до наших дней;
почему возле «взлетки» не появились Дворец пионеров и стадион.
В сегодняшнем выпуске:
есть ли в городе подземные ходы;
где находится улица, по которой, возможно, ходил Петр Первый;
когда появился Петровский пруд и мог ли он сохранится до наших дней;
почему возле «взлетки» не появились Дворец пионеров и стадион.