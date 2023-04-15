Общество

4 минуты назад

«Тот самый Липецк»: Петровский пруд

32
#Тот самый Липецк #а знаете ли #что

GOROD48 запускает новый проект – видеоприложение к нашей рубрике «А знаете ли вы, что…»

Рубрике «А знаете ли вы, что...» в этом году исполнилось пять лет. Мы решили дополнить ее видеоприложением «Тот самый Липецк», которое собираемся делать с помощью людей, любящих город и сохраняющих его историю.

В сегодняшнем выпуске: 

есть ли в городе подземные ходы;

где находится улица, по которой, возможно, ходил Петр Первый;

когда появился Петровский пруд и мог ли он сохранится до наших дней;

почему возле «взлетки» не появились Дворец пионеров и стадион.
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#Тот самый Липецк #а знаете ли #что

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