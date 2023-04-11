На выходе из бара женщина подобрала телефон — ей грозит до пяти лет лишения свободы

До этого обвиняемая выпивала с хозяином телефона.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины, обвиняемой в краже телефона у знакомого.



По версии следствия, в январе этого года обвиняемая отдыхала в одном из баров со знакомым. На выходе из заведения у мужчины из кармана куртки выпал сотовый телефон за 5 388 рублей, а женщина его незаметно подобрала.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ходе следствия женщина полностью признала вину и раскаялась. Она посетовала на своё тяжелое материальное положение.



Телефон изъят. Уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину» передано в суд. Если вина обвиняемой будет доказана, ей грозит до пяти лет лишения свободы.