Общество
сегодня, 12:40
Управление потребительского рынка возобновило конкурс на организацию блошиного рынка
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Он останется на улице Космонавтов.
Управление потребительского рынка вновь ищет желающего превратить нелегальный блошиный рынок 9 микрорайона в пространство цивилизованной торговли.
Напомним, в начале года управление уже объявляло аукцион на организацию рынка в сквере Маркова. Однако после обращений живущих рядом со сквером липчан, торги приостановили. После нескольких встреч с горожанами мэрия отказалась от идеи рынка в сквере и решила оставить его на прежнем месте, но изменить формат торговли.
Теперь блошиный рынок предлагается разместить у дома № 92 по улице Космонавтов с работой три дня в неделю, сообщает пресс-служба администрации Липецка. Площадь территории под столиками составит всего 72 квадратных метра — это можно сравнить с трехкомнатной квартирой, сейчас торговцы занимают куда большую площадь.
Примерный план размещения блошиного рынка
Будущий организатор обязан установить 120 прилавков. До половины из них он должен предоставить продавцам бесплатно. Стоит отметить, что столы будут выставляться только на время работы рынка, а торговать с них разрешат только тем, кто реализуют антиквариат, различные коллекционные и бытовые предметы. Также предприниматель будет обязан следить за площадкой: убирать, оборудовать контейнерами и урнами, обеспечить доступ в туалет в шаговой доступности. За нарушение условий договора предусмотрены штрафные санкции.
Заявки от потенциальных организаторов управление потребрынка ждет до 3 мая.
Напомним, в начале года управление уже объявляло аукцион на организацию рынка в сквере Маркова. Однако после обращений живущих рядом со сквером липчан, торги приостановили. После нескольких встреч с горожанами мэрия отказалась от идеи рынка в сквере и решила оставить его на прежнем месте, но изменить формат торговли.
Теперь блошиный рынок предлагается разместить у дома № 92 по улице Космонавтов с работой три дня в неделю, сообщает пресс-служба администрации Липецка. Площадь территории под столиками составит всего 72 квадратных метра — это можно сравнить с трехкомнатной квартирой, сейчас торговцы занимают куда большую площадь.
Примерный план размещения блошиного рынка
Будущий организатор обязан установить 120 прилавков. До половины из них он должен предоставить продавцам бесплатно. Стоит отметить, что столы будут выставляться только на время работы рынка, а торговать с них разрешат только тем, кто реализуют антиквариат, различные коллекционные и бытовые предметы. Также предприниматель будет обязан следить за площадкой: убирать, оборудовать контейнерами и урнами, обеспечить доступ в туалет в шаговой доступности. За нарушение условий договора предусмотрены штрафные санкции.
Заявки от потенциальных организаторов управление потребрынка ждет до 3 мая.
4 473
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