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19 минут назад

«Липецк» всё-таки вышел в плей-офф – спасибо Боброву!

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
«Липецк» всё-таки вышел в плей-офф – спасибо Боброву!

Не сумели решить вопрос сами, дождались, пока по речке проплывёт "труп" конкурента.

«Липецк» всё-таки сыграет в плей-офф Национальной Молодёжной хоккейной лиги. Это выяснилось сегодня, когда стал известен последний, восьмой, обладатель путёвки в главную часть сезона. Им оказались именно липчане.

Правда, для этого нашим хоккеистам даже не пришлось в субботу выходить на лёд. Успехом подопечные Андрея Лунёва обязаны «ЭкоНиве-Бобров» из Воронежской области, которая сегодня в гостях нанесла решающее поражение в гостях главному конкуренту липчан глазовскому «Прогрессуа» 3:2.

Удмуртской команде на своём льду, чтобы обойти липчан, нужно было набрать три очка из четырёх, но этот шанс они уже упустили. Сегодня «ЭкоНива-Бобров» вышла вперёд к исходу 6-й минуты, с тех пор почти всегда вела в счёте – 2:1, 3:1, пропустив вторую шайбу лишь за 40 секунд до конца встречи.

«Липецк» на этой неделе самостоятельно решить свои проблемы не смог, для этого требовалась хотя бы одна победа над занимающим 7-е место новочебоксарским «Соколом», вместо неё вышли два проигрыша. Оставалась надежда на Бобров, который его и преподнёс – сродни знаменитому подвигу футбольной сборной Хорватии, которая в 2007 году вывела команду России на чемпионат Европы, обыграв на стадионе «Уэмбли» англичан – 3:2.

В плей-офф «Липецку», как 8-й команде «Востока», придётся встретится с лидером конференции. Перед завтрашним последним туром лидирует «Тамбов», но всего на одно очко от него отстаёт «Олимпия» из Кирово-Чепецка.

Соперник определится завтра, но в любом случае серия до 3-х побед стартует в Липецке 11 и 12 марта, а затем переедет на площадку соперника, где пройдёт от одного1 до трёх поединков.

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"

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