Самостоятельно выйти в плей-офф «Липецк» не сумел. Теперь вся надежда на Бобров

Сегодняшний матч мог стать решающим, но...

Праздник у липецких любителей хоккея под угрозой срыва. Если конечно можно было бы назвать праздником выход в плей-офф в пятой по силе лиге страны. Но и этого сегодня не сумел добиться МХК «Липецк», в матче, который мог стать решающим, на своём льду уступив «Соколу» из Новочебоксарска – 0:2.

«Соколы» этой победой застолбили за собой место не ниже 7-го (могут побороться ещё и за 6-е с «Протоном» из Нововоронежа), а вообще эта команда лишь третий сезон выступает в НМХЛ и впервые пробилась в игры на выбывание.







«Липецк» завершил все свои игры в регулярном чемпионате, пока команда 8-я, но вопрос выхода повис на волоске. Сегодня в случае победы липчане могли снять все вопросы, а так теперь всё будет решаться в матчах в Глазове, в которых наш заочный конкурент «Прогресс» 4 и 5 марта будет принимать «ЭкоНиву-Бобров». «Прогрессу» достаточно набрать три очка (победа и проигрыш в овертайме), чтобы догнать липчан по набранным очкам и обойти по результатам личных встреч. И тогда у нас «всем спасибо, все свободны».







На пресс-конференции после сегодняшней игры главный тренер липчан Андрей Лунёв упомянул слово «недонастрой». Сложно представить, как могут не настроиться молодые пацаны на решающие игры с «Соколом», если им действительно дорога судьба этой команды.



Надежда нашей атаки Матвей Коковин

Вратарь Егор Файбышев



Сегодня на лёд вышел и один из лидеров атаки Василий Балмашнов, который получил болезненный удар в первом матче. Слухи о серьезной травме оказались преувеличенными.



Василий Балмашнов



Тем не менее, вальяжности хоккеистов «Липецка» могли бы позавидовать отдыхающие турецких санаториев. Да, наша команда чаще владела шайбой и заработала внушительное преимущество по числу бросков по воротам – 51:21, но как говаривал сильнейший тренер за всю историю «Липецка» Виктор Семыкин (тот, который в конце 1990-х вывел нашу команду в суперлигу): «А реально что создали у чужих ворот? Почти ничего!».







Скоростей явно не хватало, со всеми бросками справился вратарь Юрий Игнатьев – перспективный парень, но отнюдь не «Доминатор» Гашек. Просто неразрешимых задач перед ним не поставили.



Игнатьев в Липецке заработал "сухарь"



А «Сокол» смотрелся более целеустремлённой командой, знающей, что ей делать на площадке. Уже на 3-й минуте доставили шайбу на «пятачок» и форвард Артём Вахтов забил во втором матче подряд в Липецке, спокойно «расстреляв» нашего Егора Файбышева.

Затем гости терпели и ждали своего шанса. Дождались на 50-й минуте, когда Ефим Жданов броском с ходу реализовал большинство – 2:0.



Вторая шайба в воротах липчан





«Липецк» взял тайм-аут и заменил Файбышева шестым полевым игроком за 28 секунд до сирены, но и это выглядело словно для проформы.



За всем этим наблюдали липецкие легенды: Олег Зайцев (слева) и творец липецкого хоккейного чуда 1990-2000-х экс-директор клуба Борис Афанасьев





Бывшие тренеры команды Сергей Сухарев и Халим Мингалеев







Расстроенные фанаты



Более того, проиграв вбрасывание наша команда продемонстрировала оригинальный метод финального штурма, когда шестёрка полевых хоккеистов обороняет собственные пустые ворота. На счастье липчан пара прицельных «выстрелов» гостей пришлась мимо.



Вшестером обороняем свои пустые ворота



Затем «Липецк» всё таки сумел провести атаку, но ее вновь нейтрализовал Игнатьев.На последних секундах гости всё-же забросили третью шайбу, но ей не засчитали, поскольку мгновением ранее прозвучала сирена.

Игнатьев ликвидирует последнюю угрозу



И ещё одно наблюдение: вроде решающий матч. В городе, который знавал большой хоккей. С традициями. Но трибуны заполнены едва ли на треть – куда это годиться? Словно желая подчеркнуть всю несуразицу, в официальный протокол матча кто-то внёс количество зрителей – 666 человек. Четовщина…



У "Сокола" праздник

"Липецк" теперь ждёт своей участи



МХК «Липецк» - «Сокол» (Новочебоксарск) - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 - Вахтов (Матросов, М.Леонов), 02:06. 0:2 - Е.Жданов (И.Галимов, Авраменко), 49:03, бол.

Вратари: Файбышев, 00:00-59:32 - Ю.Игнатьев.

Штраф: 4 (К.Панов-2, Д.Белоусов-2) - 6 (И.Галимов-2, В.Медведев-2, Дан.Грачёв-2). Броски: 51 (17+14+20) - 21 (7+4+10). Вбрасывания: 31 - 26.

Судьи А.Демичев (Москва), И.Попов, Н.Зубаков (оба - Липецк).

2 марта. Липецк. СК «Звёздный». 666 зрителей.