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Липецкая вечЁрка: сколько денег в областном бюджете, разгон барахолки и взрывоопасные купюры
Сегодня, 2 марта, областной совет определил новые размеры регионального бюджета, чиновники разогнали барахолку на улице Гагарина, и полицейские опровергли информацию о взрывных устройствах в купюрах.
Также сессия одобрила преобразование Становлянского, Добровского, Воловского и Измалковского районов в муниципальные округа. Если коротко, то чиновники уверяют, что после реформы жизнь на селе улучшится. Коммунисты и либерал-демократы в этом сомневаются и проголосовали против реформф.
Во время сессии на площади Ленина с одиночным пикетом против строительства экотехнопарка в Стебаево стояла жительница села Черёмушки Ольга Попова.
— Как можно было выбрать это место, куда смотрят экологи? Если бы они сами лично побывали в этих местах, то увидели бы красоту здешней природы, в округе очень много прудов, а в лесах очень много диких животных (лично не раз встречали сами когда ходим по грибы). Неужели нельзя найти более подходящее место? — спросила в комментариях Анна.
Прокуратура решила проверить законность покупки семиместного автомобиля Фондом капитального ремонта Липецкой области. Судя по спецификациям за 6 690 000 рублей куплен «Volkswagen Teramont».
Между 4-й городской поликлиникой на улице Гагарина и магазином «Магнит» вдруг появилась барахолка. Сотрудники городского управления потребительского рынка обнаружили, что нелегальной торговлей занималась жительница Воронежа. У нее конфисковали два мешка одежды (остальное женщина успела спрятать в фургоне) и составили протокол об административном правонарушении, штраф, правда, женщине грозит несерьезный — максимум пять тысяч рублей.
Новость о незаконной торговле разделила наших комментаторов.
— Ну, наконец-то хоть одна хорошая новость. Достала уже эта незаконная торговля. Не город, а колхоз какой-то. При повторном нарушении надо драть штраф тысяч 50, не меньше, — написал комментатор Отличная новость.
— Очень удобно. Люди идут мимо и покупают. Проезд дорогой, чтобы далеко ехать за носками и трусами, тем более близко поликлиника, и к врачу в старом идти нехорошо. Сейчас сделали новую лестницу на подъем на мост у дома по улице Циолковской, 40, но три года была в ужасном состоянии, вся разрушенная, проваленная, никто не реагировал, и почему же не штрафовали ответственных за эти объекты? — спросил Воронеж наш сосед.
— Не от хорошей жизни такая торговля! — заметила Фёкла.
— Странные люди, носочки даже дешевле, по 19 рублей. Торговые центры могут себе позволить устраивать любые акции, продавая хороший товар даже ниже себестоимости. При этом чистота, порядок, туалеты. Возможность возврата товара. Время челноков прошло. Есть торговые ряды, рынки. Никто не обижен. И здоровые, крупные молодые женщины, торгующие на улицах, никак не похожи на бедных, истощённых, недоедающих, несчастных бабушек-пенсионерок, считает, — считает В О"кей.
После зимнего перерыва на липецкие улицы вернулись универсальные комплексы «Бродвей», они чистят разделительные полосы. А еще было бы очень хорошо, если городские власти обратили внимание грязь у бордюров. Эту часть дорог почему-то очень редко чистят.
Представители Общероссийского народного фронта проверили состояние автобусов маршрута № 323.
— Им сколько не плати, а будут как скотовозки выглядеть, — заметил комментатор.
Обратите внимание, по социальным сетям и родительским чатам кочует очередная страшилка: о мини взрывных устройствах, завернутых в 50-рублевыые купюры. Якобы такие «ловушки» разбрасывают возле детских садов и больниц. Полиция называет эти сообщения вбросом. Ни одного подобного заявления полицейские не получали.
Электорат