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Общество
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сегодня, 16:05
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Николай Дергунов: «С состоянием дорог в Липецке не все так плохо, как принято считать»
В 2020-2023 годах в городе отремонтировали 141 дорогу. Критические и существенные замечания выявлены на 11 из них. Все они должны быть приведены в порядок подрядчиками за свой счет в мае.
Но свой рассказ вице-мэр начал с состояния 141 дороги отремонтированных в 2020-2023 годах, и которые находятся на четырехлетней гарантии подрядчиков.
— Когда наступила весна, липчане заговорили, что асфальт сошел вместе со снегом. Мы с этим утверждением разобрались. Правдиво ли такое утверждение или нет, решать вам!
Николай Дергунов открыл слайд с указанием отремонтированных дорог, только 11 из них были выделены двумя цветами: четыре красным, тех, на которых в феврале-марте выявлены критические замечания к качеству дорожного полотна, и семь желтым, к состоянию которых у управления главного смотрителя есть существенные замечания. На фоне остальных 130 дорог «в белом» эти полоски выглядели не особо и пугающими.
Критической вице-мэр называл состояние дорог на улицах Минской, Берзина, Водопьянова и Меркулова (в районе ТЦ «Армада»): на них образовались выбоины, а так называемые ямы не по ГОСТу зимой пришлось заделывать литым асфальтобетоном. Еще семь дорог, те, что желтые, это улицы Зегеля, Стаханова, Мичурина, Фрунзе, Циолковского, проезд Строителей и улица Подгоренская в пригородном селе. Дефекты на них существенные, но больше, по словам Николая Дергунова, для контролеров, а не для водителей.
— В любом случае, на гарантийных дорогах никаких дефектов быть не должно. Все выявленные недостатки выявлены, акты составлены и переданы вместе с претензионными письмами подрядчикам. Мы обязали их устранить брак, конечно же, за их собственный счет, в мае.
Некоторые подрядчики решили замять дело, как говорится, малой кровью. Так, воронежское ООО «Дорожник», которое за капремонт дороги на улице Минской в 2020 году получило 54,8 млн рублей, решило просто заделать ямы на полотне, которое начало разваливаться уже в 2023 году. Но этот номер не прошел. Дорогу проинспектировали глава Липецка и губернатор. Они заявили подрядчику, что такой ремонт их не устраивает. И «Дорожнику» пришлось срезать выщербленный асфальт большими картами на 40% всей улицы, чтобы уложить новое покрытие.
— И такая судьба ждет всех подрядчиков, которым необходимо устранить все выявленные нами недостатки. Мы со всех спросим за качество работ. И это не новость — ответственность подрядчиков прописана в контрактах. Ненормально, если дорога не может отслужить даже гарантийный срок эксплуатации, — сказал вице-мэр.
По словам Николая Дергунова, подрядчики все поняли и окунулись в работу. Проблемы возникли с компанией «Строймастер», которая в морозы укладывала асфальт на проезде Строителей. Этот подрядчик больше не работает с мэрией — УФАС по Липецкой области с подачи муниципалитета внесло компанию в Реестр недобросовестных поставщиков. Если э«Строймастер» не отреагирует на предписание переложить асфальт на проезде Строителей, его ждут новые штрафные санкции.
— Мы дождемся июня и пойдем в суд, будем распечатывать банковский счет подрядчика, созданный на гарантийный период. А это 10% от цены подряда. Эта мера очень действенна, —заметил Николай Дергунов.
Резюмируя сказанное, чиновник заметил, что с состоянием гарантийных дорог в Липецке не все так плохо, как об этом принято говорить.
Вторым слайдом, который показал вице-мэр, был список дорог, которые отремонтируют в этом году.
Дорожные ремонты этого сезона начались как никогда рано — в марте. И вот результат: по состоянию на сегодня два слоя нового полотна уложены на Воронежском шоссе, на улице Ударников в поселке ЛТЗ, на улицах Харьковской, Задорожной, Винницкой в поселке 10-я Шахта, на улицах Архангельской и Астраханской в поселке Силикатного завода, на улице Коммунальной в центре города. Стоит добавить, что осенью прошлого года опережающими темпами заасфальтировали улицы Хренникова и Морскую.
— Подрядчики начали неплохо. Около четверти проторгованных дорог уже в работе, — резюмировал вице-мэр.
Конечно, не обходится без форс-мажоров. Например, после печально известной январской аварии на сетях «Квадры» на улице Барашева управлению главного смотрителя и подрядчику пришлось менять планы ремонта дороги у стадиона «Металлург»: энергетики решили заменить ненадежный участок теплотрассы, начиная от своей насосной станции на Неделина. Новую трубу проложат через Торговую площадь, улицу Барышева, через прокол под дорогой на улице Первомайской до сквера Ворошилова.
— Мы изначально хотели отремонтировать площадь Торговую вместе с улицами Барышева и Коммунальной, но изменили свои планы из-за сетевиков, сдвинули их вправо, — сказал Николай Дергунов.
Про улицу Папина мы уже писали — ее ремонт также зависит от действий ресурсных организаций, которые меняют свои сети. После работ «Квадры» асфальт уложат на улице Липовской. Асфальтирование улиц частного сектора района Опытной — Раздольной, Лучистой, Просторной и Новой — отложено по причине первоочередной задачи, работ по понижению уровня грунтовых вод в этом районе.
Николай Дергунов обратил внимание и на очередность работ подрядчика, компании «СДК», по освоению средств 250-миллионной дотации на ремонт 21 улицы. Асфальт начали менять с чрезвычайно загруженной дороги на улице Студеновской. Потом дорожники зайдут на площадь Плеханова и Плехановский спуск. Обновить на них дорожное полотно изначально планировалось в эти майские праздники, но из-за ряда общественных мероприятий на Городище это сделают позже. Затем подрядчик отремонтирует Театральную площадь и большими картами — улицу Советскую.
— Плехановский спуск мы не планируем полностью перекрывать на время работ. Постараемся выбрать время с минимальным трафиком. По возможности будем работать ночью, — сказал Николай Дергунов.
Не будет ли мешать шум от работы строительной техники горожанам, живущим рядом с местом проведения работ? На этот вопрос вице-мэр ответил так:
— К сожалению, дорожно-ремонтные работы сопровождаются шумом. Несколько лет назад мы опрашивали горожан о том, когда лучше проводить ремонт дорог: ночью, днем или когда-угодно, лишь бы побыстрее? Третий вариант был самым популярным.
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