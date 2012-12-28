Николай Дергунов: «С состоянием дорог в Липецке не все так плохо, как принято считать»

В 2020-2023 годах в городе отремонтировали 141 дорогу. Критические и существенные замечания выявлены на 11 из них. Все они должны быть приведены в порядок подрядчиками за свой счет в мае.