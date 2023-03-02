сегодня, 14:06
Прокуратура проверит законность закупки Фондом капитального ремонта дорогого автомобиля
Прокуратура Липецкой области сообщила о проверке закупки региональным Фондом капитального ремонта семиместного автомобиля за 6 690 000 рублей.
По результатам проверки будут приняты необходимые меры по недопущению нарушений законности ибо их устранению», - говорится в сообщении прокуратуры.
Судя по данным единой информационной системы в сфере закупок речь идет о завершившимся 1 марта электронном аукционе на поставку семиместного автомобиля стоимостью 6 690 000 рублей. На участие в аукционе была подана только одна заявка - от ООО «Ринг Сервис». Это общество и признано победителем аукциона. Судя по спецификациям Фондом капремонта закупался автомобиль «Volkswagen Teramont».
Добавим, что закон Липецкой области «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» определяет финансирование деятельности Фонда за счет средств областного бюджета. Использовать средства плательщиков на оплату административно-хозяйственных нужд Фонд не может.
ПЕНСИОНЕР
Патриот
Гуливер
Гость
Блондинка
Патриот
Эхо
ПЕНСИОНЕР
Галина
Смешно