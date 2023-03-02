Общество

сегодня, 14:06

Прокуратура проверит законность закупки Фондом капитального ремонта дорогого автомобиля

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#Фонд капремонта #закупки
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Прокуратура проверит законность закупки Фондом капитального ремонта дорогого автомобиля

Прокуратура Липецкой области сообщила о проверке закупки региональным Фондом капитального ремонта семиместного автомобиля за 6 690 000 рублей. 

«В рамках надзора над соблюдением федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муниципальных нужд прокуратура области проверит законность предполагаемой закупки дорогостоящего автомобиля для нужд Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов  Липецкой области.   

По результатам проверки будут приняты необходимые меры по недопущению нарушений законности ибо их устранению», - говорится в сообщении прокуратуры.

Судя по данным единой информационной системы в сфере закупок речь идет о завершившимся 1 марта электронном аукционе на поставку семиместного автомобиля стоимостью 6 690 000 рублей. На участие в аукционе была подана только одна заявка - от ООО  «Ринг Сервис». Это общество и признано победителем аукциона. Судя по спецификациям Фондом капремонта закупался автомобиль «Volkswagen Teramont».

Добавим, что закон Липецкой области «О правовом регулировании некоторых вопросов в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» определяет финансирование деятельности Фонда  за счет средств областного бюджета.  Использовать средства  плательщиков на оплату административно-хозяйственных нужд Фонд не может. 

12 927
#Фонд капремонта #закупки
2

Комментарии (12)

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ПЕНСИОНЕР

17 минут назад
Патриот, может вспомнишь время, когда основным транспортом была бричка?
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Патриот

20 минут назад
Побольше люду им платить и на вертолётах летать будут:лиха беда-начало.
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Гуливер

29 минут назад
А Дума распинается о пересадке госслужащих на отечественное авто. Вот и обязали бы купить газель пассажирскую или буханку. И поддержка отечественного автопрома сразу.
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Гость

35 минут назад
Ворон ворону глаз не выклюет
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Блондинка

35 минут назад
Плакали наши денежки!Капремонта не будет!Все в машинку вбухали!
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Патриот

35 минут назад
ПЕНСИОНЕР, был у нас один такой борец в начале 90х.Обещал всех чиновников на Волги пересадить.
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Эхо

41 минуту назад
Вот они, где мои деньги...
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ПЕНСИОНЕР

41 минуту назад
Только авто местного производства.
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Галина

42 минуты назад
Слабо ниву шевроле купить
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Смешно

56 минут назад
Посмотрим результат проверки и скорее всего посмеёмся.
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