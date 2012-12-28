В Липецкой области заморозки до -5

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется в тыловой части уходящего циклона, ожидается вторжение холодного арктического воздуха, ночью заморозки до -5 градусов. 11 мая при прохождении теплого атмосферного фронта ожидаются дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 9 и 10 мая - 3-6 градуса тепла, что на 7-10 градусов ниже нормы, 11 мая — 10 градусов тепла, что на 4 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью возможны заморозки до -5 градусов, днем на улице — от +6 до +11 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью заморозки от -1 до -3, днем — от +7 до +9 градусов.День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году — 4 градуса мороза.