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Погода в Липецке
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11 минут назад
В Липецкой области заморозки до -5
В ближайшие двое суток Липецкая область окажется в тыловой части уходящего циклона, ожидается вторжение холодного арктического воздуха, ночью заморозки до -5 градусов. 11 мая при прохождении теплого атмосферного фронта ожидаются дожди.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью возможны заморозки до -5 градусов, днем на улице — от +6 до +11 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью заморозки от -1 до -3, днем — от +7 до +9 градусов.
День 9 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1952 году — 4 градуса мороза.
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