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36 минут назад
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В мэрии показали схему нового Октябрьского моста

К концу года уже может быть заключен контракт на его строительство.

Сегодня вице-мэр Липецка Николай Дергунов рассказал на брифинге о планах ремонтов старых и строительства новых мостов в городе.

Конечно, главным пунктом был Октябрьский мост. Ему —  уже 53 года. Состояние моста таково, что в мэрии считают его фактически аварийным. В 2022 году шла речь о реконструкции подобно той, которой подверглась в 2019-м первая очередь Петровского моста, построенного в 1958 году. Но тогда на это у мэрии не нашлось двух миллиардов рублей. В 2022-2023 годах компания «Космос» за 47 млн рублей отремонтировала подмостовую зону Октябрьского моста, но этим самым лишь продлив его ресурс лет на 5-7. А в прошлом году выяснилось, что ООО «Мовиста-Регионы-Липецк» отказалось перекладывать на мосту рельсы по программе модернизации трамваев из-за ветхости его конструкции. И все! Вопрос встал ребром: городу нужно было либо переложить мост заново, либо построить рядом с ним новый.

Николай Дергунов сегодня приоткрыл завесу тайны, показав на брифинге слайд с изображением схемы строительства нового моста, который будет возведен параллельно существующему:

— Октябрьский мост отжил свой срок эксплуатации согласно экспертным заключениям. В его реконструкции смысла нет. Очевидно, его со временем демонтируют. Сейчас задача — сделать новую ветку моста в обход существующей.

Цена нового моста пока не известна. Но, по словам вице-мэра, губернатор принципиально уже одобрил его строительство и финансирование.

На новом мосту предполагаются четыре полосы, две трамвайных ветки и пешеходная зона. Проектирование завершится уже в мае. Потом — этап госэкспертизы. Сколько она займет времени, Николай Дергунов не знает, говорит, что этот трудоемкий процесс редко обходится без замечаний. Но к концу года мэрия собирается закончить все подготовительные работы: «До конца года хотим отторговать мост и заключить контракт с подрядчиком. По моим данным, на возведение моста уйдет от полутора до двух лет».

Все это время существующий мост будет использоваться: на нем летом переложат асфальт, а к концу года по нему поедут новые трамваи — после того, как силами МУП «Горэлектротранс» отремонтируют, насколько это возможно, старые пути, а концессионер построит к мосту подъезды.

Примечательно, что ту часть средств, которая в концессионном соглашении предусмотрена на строительство трамвайных путей по Октябрьскому мосту, потратят на продление трамвайной ветки от улицы 9 Мая к проспекту Мира. А трамвайные пути на новом Октябрьском мосту появятся в ходе его строительства.

— Новый мост будет таким же по ширине, как и старый. Нет необходимости увеличивать его ширину для увеличения полосности, так как подъезды со стороны ЛТЗ и памятника Танкистам — четырехполосные. Существующий мост транспорт проезжает без проблем. Пробки обычно возникают на кольцевых развязках на правом и левом берегах, — заметил Николай Дергунов.

О нужном жителям Опытной станции мосте, который должен соединить активно застраиваемый район с улицей Гагарина через Боевой проезд, вице-мэр сказал коротко: его проектирование в городской администрации хотят начать в этом году и закончить в следующем.

мосты.jpg

Николай Дергунов заявил, что редко какой город в стране может похвастаться такой интенсивностью ремонтов мостов, как Липецк. Все городские мосты обследованы экспертными организациями. По каждому есть заключение о его техническом состоянии. Так родилась программа их обновления, поддержанная правительством области. В 2022 году отремонтировали мост через Каменный лог по улице Терешковой, в прошлом году — Сокольский мост. В этом году будет закончена реконструкция самого старого моста в городе — горбатого по улице Советской. В связи с тем, что движение транспорта по нему перекрыли полностью, подрядная организация заявила о желании ввести в эксплуатацию фактически заново построенный мост уже в сентябре, а не в конце ноября, как планировалось изначально.

Как только это случится, в мэрии дадут отмашку на ремонт мостов по соседству — на улицах Фрунзе-Плеханова, Первомайской и Октябрьской. «Нам важно минимизировать транспортные неудобства горожан, поэтому обновление этих трех мостов мы продлили на два года, до конца 2025-го». Также в двухлетний ремонт попал и мост на улице Студеновской. Он, кстати, уже готов к этому: на путепроводе уже появилась соответствующая разметка, а рядом — груда железобетонных блоков. Решение о дате его перекрытии наполовину еще не принято. Тем более, что движение транспорта по Студеновской и без того затруднено начавшимся ремонтом проезжей части.
Октябрьский мост
концессия
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Комментарии (3)

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Сначала новые
А что будет
13 минут назад
со старым мостом после завершения строительства нового моста ?!
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Алкан из бархата
26 минут назад
А не лучше ли будет проложить тогда трамвайные пути от проспекта Мира прямо до центрального рынка, а не вот эти полумеры вот?
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Евгений
30 минут назад
ну лет через 10, возможно, и начнут строить
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