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Общество
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33 минуты назад
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В селе Введенка Хлевенского района простились с погибшим на СВО добровольцем
Рядовой Иван Гаршин посмертно награждён орденом Мужества.
«Несмотря на юные годы, рядовой Гаршин проявил отвагу и смелость при исполнении своего воинского долга. Он не изменил присяге и погиб, как герой! С воинскими почестями Ивана похоронили на сельском кладбище. Проститься с ним пришли его родные, друзья, учителя, одноклассники, односельчане, сослуживцы. Маме бойца передали на вечное хранение орден Мужества, которым его наградили посмертно. Выражаю искрение соболезнования семье военнослужащего», — написал глава Хлевенского района Александр Плотников на своей официальной странице «ВКонтакте».
Фото - vk.com/id708219698
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