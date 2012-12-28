В селе Введенка Хлевенского района простились с погибшим на СВО добровольцем

Рядовой Иван Гаршин посмертно награждён орденом Мужества.

В селе Введенка Хлевенского района проводили в последний путь участника специальной военной операции рядового Ивана Гаршина. На службу он ушёл добровольцем.«Несмотря на юные годы, рядовой Гаршин проявил отвагу и смелость при исполнении своего воинского долга. Он не изменил присяге и погиб, как герой! С воинскими почестями Ивана похоронили на сельском кладбище. Проститься с ним пришли его родные, друзья, учителя, одноклассники, односельчане, сослуживцы. Маме бойца передали на вечное хранение орден Мужества, которым его наградили посмертно. Выражаю искрение соболезнования семье военнослужащего», — написал глава Хлевенского района Александр Плотников на своей официальной странице «ВКонтакте».