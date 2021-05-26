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58 минут назад
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Сегодня в Липецке: битва хоров, партизанский забег и липчане хотят МРОТ в 30 тысяч рублей

Представляем вам анонс главных событий наступившей среды.

Температурные качели

Сегодня вновь резко похолодает, столбик опустится до 9-11 градусов. Зато днём прекратятся дожди.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в одном-единственном доме на улице Горького, 12.

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Отключение света

С 8:00 до 18:00 будет ремонтировать сети и оставят без электричества улицы 6-й Гвардейской дивизии, Краснознаменную, К.Шаталовой, Молодёжную. С.Кондарева.

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С 9:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учета на срок до 3-х часов возможно отключение света на улицах Бурлакова, Добровской, Дорожной, Железногорской, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, М. Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Фабричной, Ферросплавной, Фурманова, Черняховского, Ярославский.

Пробки

На Интернет надейся, а сам не плошай: знание города всё-таки может сильно помочь при выборе маршрутов для своевременной езды. Но и в приложения лучше заглядывать – «Яндекс-карты» или похожие. Предупреждён, значит – вооружён.


«Битва хоров» (6+)

Мероприятие под открытым небом перенесли со вчерашнего дня из-за непогоды.

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В 16:00 в парке Победу состоится «Битва хоров», посвящённая 9 мая. Музыкальные коллективы будут петь военные песни, порадуют вокальными и танцевальными номерами.

«Рекорд Победы» (6+)

Акция с таким названием стартовала в Липецке несколько дней назад, присылать свои достижения в подтягиваниях (для парней) и приседаниях (для девушек) нужно было в онлайн-формате.
А сегодня в 16:00 в центральном шатре на Зелёном острове блеснуть силушкой можно будет очно.

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Суть акции в том, чтобы суммарное количество отжиманий превысило рекорд. Для этого отжаться или присесть нужно не менее 28 854 раз – столько дней прошло с окончания Великой Отечественной. Сегодня первые 400 участников очного этапа, отжавшиеся более 50 раз получат дипломы и медали, а участники, показавшие наилучший результат, будут отмечены призами.

Партизанский забег (6+)

С 16:00 до 23:00 пройдёт уже ставший традиционным «Ночной партизанский забег» на Зелёном острове. Липчане почтят память 172 Героев Советского Союза – уроженцев Липецкой области.

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«Готов к труду и обороне» (12+)

Фестиваль ГТО состоится в 10:00 в спортивном комплексе «Сокол» (ул. Ушинского, 5). Сдать нормативы могут ученики общеобразовательных организаций.

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Театр

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 17:00 покажет спектакль «Не покидай меня» (12+).

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Действие происходит в 1944 году в Белоруссии. Идет массированное наступление советских войск в западном направлении. Капитан Михасёв получает в свое распоряжение разведгруппу для выполнения особого задания. Четыре вчерашние школьницы должны пройти специальную подготовку, проникнуть в тыл врага и ... погибнуть.

Зачем учиться в вузе, если затем работаешь где попало?

Лишь 45% липчан работают по специальности, полученной в вузе, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob. Еще 20% опрошенных заявили, что заняты в смежных областях.

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35% респондентов признались, что работают не по специальности.

Кстати, опрос показывает, что выбирать лучше ту профессию, на которую учился. Больше всего тех, кто использует свой диплом по назначения среди липчан с зарплатой от 100 тысяч – 52 %. По специальности работают в основном врачи, юристы и бухгалтеры т.е. представители тех профессий, которых не заменишь «на таланте».

Даешь МРОТ в 30 тысяч рублей!

68% липчан поддерживают инициативу об увеличении увеличению МРОТ до 30 тысяч рублей.

А что остальные? А остальные заявляют, что минимальный размер нужно увеличить ещё больше. 24% считают, что оплата должна быть не менее 45-50 тысяч рублей. В основном липчане объясняют это высокой инфляцией, что странно. Ведь правительство, которому мы привыкли безгранично доверять, говорит об инфляции всего в 5% в год. Неужели кто-то не согласен с солнцеликими?

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Оставить МРОТ на текущем уровне готовы лишь 5%, которые делают важное замечание: «Вслед за увеличением МРОТ все остальные цены также поднимаются, смысла от повышения - ноль».
Чем моложе респонденты, тем чаще они высказываются в пользу повышения МРОТ: среди граждан моложе 34 лет таких 75 %.

Дорогие липчане! Трехдневная рабочая неделя подошла к концу, впереди 4 праздничных и выходных дня – красотища! Но у новостей выходных не бывает и у журналистов GOROD48 – тоже. А вам лишь требуется время от времени заходить на сайт, чтобы чувствовать пульс жизни региона и даже в праздничной кутерьме ничего не упустить. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7 снова и снова.
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Интересно
3 минуты назад
А где у нас Зелёный остров? Кто-нибудь знает?
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Шурик
6 минут назад
Как говорил один товарищ "чем длиннее цепь ,тем дальше миска".
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