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Происшествия
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52 минуты назад
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На берегу реки нашли покончившую с собой липчанку
Женщине было 36 лет.
По данному факту СУ СК РФ по Липецкой области начал доследственную проверку. В ведомстве говорят, что никаких разговоров о самоубийстве женщина не вела ни с родственниками, ни со знакомыми.
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