На берегу реки нашли покончившую с собой липчанку

Женщине было 36 лет.

Вчера на берегу реки Байгора в селе Березнеговатка Добринского района нашли тело женщины с признаками суицида. Ее опознали сразу — она была местной жительницей.По данному факту СУ СК РФ по Липецкой области начал доследственную проверку. В ведомстве говорят, что никаких разговоров о самоубийстве женщина не вела ни с родственниками, ни со знакомыми.