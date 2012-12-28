18-летний парень забрал у 84-летней пенсионерки 700 000 рублей и может сесть на 10 лет

Теперь предполагаемого курьера мошенников ждёт суд.

В Чаплыгине направлено в суд уголовное дело в отношении предполагаемого курьера телефонных мошенников.По версии следствия, в августе прошлого года 18-летний парень согласился на предложение неизвестного забирать деньги у обманутых по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Представляясь доверенным лицом сотрудников правоохранительных органов, молодой человек должен был забирать деньги якобы за освобождение родственников пенсионеров от уголовной ответственности.Парню вменяют один эпизод преступления: 84-летняя женщина из Чаплыгина передала ему 700 000 рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, обвиняемый в ходе следствия полностью признал вину. Его действия квалифицированы по части четвёртой статьи 159 УК РФ как мошенничество в особо крупном размере. Если вина будет доказана в суде, парню может грозить до 10 лет лишения свободы.