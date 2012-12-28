НЛМК отправил на переработку 250 единиц собранной электротехники

Новолипецкий металлургический комбинат направил на переработку старую электротехнику, собранную в рамках акции «Беспроводная весна». По итогам акции удалось собрать 250 единиц техники общим весом порядка 160 кг – это мобильные и стационарные телефоны, планшеты, видеомагнитофоны, мониторы, зарядки, пульты управления, наушники, а также бытовые приборы: фены, утюги, чайники и др.

Вся техника прошла сортировку и разделена на отдельные виды материалов: пластик, платы, стекло, металл и кабели. Пластик направят на производство гранул, из которых делают садовую мебель и бытовые пластмассовые изделия. Электронные платы отправят на аффинаж, металлы – на переработку. В итоге 99% приборов превратятся в полезные вторичные ресурсы.С 1 по 5 апреля НЛМК совместно с телеканалом «Липецкое время» принимал у всех желающих старую электротехнику, чтобы отправить ее на переработку без вреда для окружающей среды и здоровья людей. 99% собранных материалов превратятся в полезные вторичные ресурсы и обретут вторую жизнь.Переработка вторсырья – важное направление экологической работы НЛМК. Уровень переработки железосодержащего сырья уже достигла 100%, общий уровень переработки составляет 99,8%. Но комбинат на этом не останавливается и продолжает внедрять новые проекты рециклинга, чтобы вовлекать в повторное использование железобетон, песок, дерево, пластик и другие материалы. Это важно и для защиты окружающей среды, и для повышения эффективности работы с сырьем в целом.