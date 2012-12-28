Траты липчан на платные услуги выросли на 4%

25,6 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-марте – по сравнению с тем же периодом прошлого года траты на платные услуги выросли (в сопоставимых ценах) на 4%, сообщает Липецкстат.