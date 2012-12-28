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Экономика
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34 минуты назад
Траты липчан на платные услуги выросли на 4%
25,6 миллиарда рублей составил объем платных услуг населению в Липецкой области в январе-марте – по сравнению с тем же периодом прошлого года траты на платные услуги выросли (в сопоставимых ценах) на 4%, сообщает Липецкстат.
Траты на бытовые услуги за три месяца составили почти 3,6 миллиарда рублей, на 6,3% больше, чем годом ранее. В общем объеме бытовых услуг 26% составили услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования; 23% — ремонт и строительство жилья и других построек, 13% — парикмахерские и косметические услуги, 11% приходилось на ритуальные услуги.
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