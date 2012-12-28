На Красную горку к Косыревскому кладбищу пустят дополнительные рейсы

12 мая в день христианского праздника Красная горка к Косыревскому кладбищу пустят дополнительные автобусные рейсы. Как сообщает администрация Липецка, автобусы со специальными указателями поедут от остановочного пункта «Технический университет». Дополнительные рейсы будут работать до 14:30.Также в обычном режиме продолжит свою работу маршрут №13.