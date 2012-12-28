«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
Разбивший из-за конфликта с девушкой стёкла на двух остановках липчанин получил 1 год 7 месяцев колонии
Послала за поллитровкой, принёс чекушку: конфликт между сожителями закончился поножовщиной
Общество
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сегодня, 15:34
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На Красную горку к Косыревскому кладбищу пустят дополнительные рейсы
Также в обычном режиме продолжит свою работу маршрут №13.
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