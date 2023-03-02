Происшествия

18 минут назад

Каждый раз новый фейк: в соцсетях детей и родителей путают взрывоопасными купюрами

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#деньги #купюра
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Каждый раз новый фейк: в соцсетях детей и родителей путают взрывоопасными купюрами

Ни одного заявления на данную тему в полиции не зарегистрировано.

В липецком сегменте соцсетей и родительских чатах активно распространяют новую страшилку. В пересылаемом сообщении говорится, что возле школы нашли минивзрывное устройство, завёрнутое в 50-рублёвую купюру. Якобы такие «ловушки» также разбрасывают возле детских садов и больниц и их специально делают для детей, чтобы те поднимали деньги и получали травмы.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, эта страшилка — очередной фейковый вброс, и ни одного заявления на данную тему в полиции не зарегистрировано.

До этой истории уже появлялись фейковые сообщения о том, что детям подбрасывают игрушки, в которых спрятаны взрывные устройства, а буквально на днях в группах в соцсетях пугали отравленными пробниками и духами.

Все эти истории активно передаются из уст в уста и сначала всплывают в одном регионе, потом в другом.

Фото - vk.com/zadonskmycity
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#деньги #купюра
2

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Быдло

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