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«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
Происшествия
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24 минуты назад
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«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
Пострадали водитель и его пассажир.
Разбитая «Ауди» перекрыла дорогу, что в утренний час-пик вызвало пробки — одна из них, на улице Космонавтов, тянулась от перекрестка с Вермишева.
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