«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках

Пострадали водитель и его пассажир.

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Около семи утра на улице Циолковского в Липецке автомобиль «Ауди» врезался в дерево. Удар был такой силы, что фара машины отлетела на тротуар. В автомобиле находились двое 21-летних парней, оба госпитализированы.Разбитая «Ауди» перекрыла дорогу, что в утренний час-пик вызвало пробки — одна из них, на улице Космонавтов, тянулась от перекрестка с Вермишева.