«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Общество
92
54 минуты назад
В районе Дикого отключат холодную воду
Перебои с подачей холодной воды 9 мая ожидают потребителей района Дикого из-за плановых ремонтных работ на сетях, предупредили в компании «РВК-Липецк».
Цистерна с водой для питья подъедет по адресу: улица Котовского, 19. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
0
0
0
1
0
Комментарии