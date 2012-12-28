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сегодня, 10:00
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Возгорание в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» — 20 человек эвакуированы

К центру выезжали десять единиц пожарной техники и штаб пожаротушения.

Утром 7 мая из-за загоревшегося светильника из ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» были эвакуированы 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

К центру выезжали около десяти единиц техники с пожарными расчетами и штабом пожаротушения. Возгорание на одном квадратном метре ликвидировали очевидцы до приезда сил МЧС.

Приблизительно в то же время произошел пожар в банном комплексе на улице Невского в Липецке. Уничтожены 16 квадратных метров отделки парилки и 20 квадратных метров кровли строения. 

За сутки также сгорели две надворные постройки: одна ночью 7 мая в селе Даньшино Задонского района, вторая — ночью 8 мая в селе Афанасьево Измалковского округа.
МЧС
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Комментарии (2)

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гость
22 минуты назад
баню жалко
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Виктор М
32 минуты назад
Явно поджёг. Проверить весь персонал приезжих, особенно из средней азии.
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