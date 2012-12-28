Возгорание в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» — 20 человек эвакуированы

К центру выезжали десять единиц пожарной техники и штаб пожаротушения.



Утром 7 мая из-за загоревшегося светильника из ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» были эвакуированы 20 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.К центру выезжали около десяти единиц техники с пожарными расчетами и штабом пожаротушения. Возгорание на одном квадратном метре ликвидировали очевидцы до приезда сил МЧС.Приблизительно в то же время произошел пожар в банном комплексе на улице Невского в Липецке. Уничтожены 16 квадратных метров отделки парилки и 20 квадратных метров кровли строения.За сутки также сгорели две надворные постройки: одна ночью 7 мая в селе Даньшино Задонского района, вторая — ночью 8 мая в селе Афанасьево Измалковского округа.