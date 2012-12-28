Липецкая вечЁрка: катастрофа из-за заморозков, утренняя авария и новый Октябрьский мост

Сегодня, 8 мая, стало известно о введении режима ЧС в Липецкой области, утром улица Космонавтов встала на два часа, и в мэрии показали схему строительства нового Октябрьского моста.