«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
Режим ЧС регионального характера будет введён в АПК Липецкой области из-за майских заморозков
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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: катастрофа из-за заморозков, утренняя авария и новый Октябрьский мост
Сегодня, 8 мая, стало известно о введении режима ЧС в Липецкой области, утром улица Космонавтов встала на два часа, и в мэрии показали схему строительства нового Октябрьского моста.
«Ударившие в начале мая заморозки привели к катастрофическим последствиям. Сейчас рассматриваем введение режима чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр. Но надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего», — заявил губернатор, а его заместитель по сельскому хозяйству Александр Кремнев добавил, что масштабы ущерба будут ясны позднее, поскольку в ближайшие ночи также ожидаются заморозки. После этого станет понятно, сколько площадей нужно будет пересевать и в каком состоянии находятся плодово-ягодные насаждения.
Утро сегодня не задалось у сотен липецких водителей: улица Космонавтов на два часа замерла в пробках. Как оказалось, двое 21-летних парней врезались на «Ауди» в дерево и разбитая машина перекрыла дорогу напротив БСМП. Молодых людей с различными травмами госпитализировали, а их автомобиль убрали с проезжей части только к девяти утра.
«Парни запомнят этот урок, если выкарабкаются — хорошо, если не станут инвалидами. Жаль, конечно, что только через такое до людей доходит, что жизнь одна и бесценна. Мы опоздали, кого-то премии лишат, это ерунда по сравнению со здоровьем», — заметил н.
«Детки мажорные. Главное в 21 год на Ауди летать, перед кобылами понтоваться. Напонтовались!» — уверен da.
«Где они там дерево нашли?! Езжу регулярно по той дороге, деревья на дороге не растут. Или деревья дорогу перебегали?!», — добавила тема для размышления.
«Есть статистика, водители каких машин попадают чаще всего в ДТП, Ауди в лидерах, не знаю, как это можно объяснить», — сообщил 12345.
Накануне на дороге от Сселок к трассе Орел-Тамбов 71-летний водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением, съехал с дороги и тоже врезался в дерево. Он и две его пассажирки 68-ми и 77-ми лет получили различные травмы.
Мэрия готовят документацию для строительства нового Октябрьского моста. Сегодня журналистам показали схему новостройки.
Новый мост будет таким же, как и старый: четыре полосы, две трамвайных ветки и пешеходная зона. Проектирование должно завершиться уже в мае, потом проект должен пройти госэкспертизу.
Во сколько обойдется новый мост, пока не известно, но в мэрии верят в слово губернатора Игоря Артамонова, который принципиально одобрил строительство и финансирование моста.
К концу года должны быть закончены все подготовительные работы, проведены торги и заключен контракт с подрядчиком. По подсчетам вице-мэра Николая Дергунова, на возведение моста уйдет от полутора до двух лет.
Все это время будет эксплуатироваться старый Октябрьский мост, который, насколько это можно, подшаманят, в том числе и трамвайные пути. Деньги, которые были запланированы по концессии на строительство трамвайных путей по Октябрьскому мосту, потратят на продление трамвайной ветки от улицы 9 Мая к проспекту Мира. А трамвайные пути на новом мосту появятся в ходе его строительства.
Новость про мост, взяла за живое читателей GOROD48.
«Ну лет через 10, возможно, и начнут строить», — не поверил Евгений.
«Ещё бы третий мост сделали с Депутатской до Лесной, очень сильно бы разгрузили город», — размечтался Д. Е.
«Если построят второй Октябрьский мост, то третий мост не построят никогда — не на что будет», — посетовала cta.
Кстати, Николай Дергунов уверен, что с состоянием дорог в Липецке не все так плохо, как принято считать.
Сегодня липчан снова напугали воздушной атакой. Правда, желтый уровень опасности продержался меньше часа. Не то, что в начале месяца, когда тревога длилась больше шести часов.
Ночью в Липецке ожидаются заморозки от -1 до -3, да и завтра днем, по прогнозам синоптиков, будет не жарко: от +7 до +9 градусов. С наступающим праздником!
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