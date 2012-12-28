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Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Происшествия
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сегодня, 20:42
Интерпол нашел в Сербии подозреваемого в обмане липецкой компании на 25 миллионов рублей
Гражданина России Сергея Титова разыскал Интерпол. Липецкая полиция разыскивала его за особо-крупное мошенничество.
По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год Сергей Титов предложил учредителю липецкой компании услуги по обжалованию в Арбитражном суде решения налоговой инспекции о взыскании штрафов и получил за работу более 25 миллионов рублей. Однако свои обязательства он не выполнил, причинив тем самым потерпевшему ущерб в особо крупном размере.
«В сентябре 2022 года следственными органами возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На основании постановления суда в отношении Сергея Титова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Поскольку обвиняемый скрылся от следствия за границей, он был объявлен в международный розыск.
В феврале текущего года разыскиваемого задержали на территории Сербии. Генеральной прокуратурой Российской Федерации дано указание об организации процедуры его экстрадиции, которая состоялась сегодня в аэропорту города Белграда», – рассказала Ирина Волк.
Розыск Сергея Титова проводился по инициативе группы Интерпола УМВД России по Липецкой области.
— Предполагается этапирование фигуранта в регион для привлечения его к уголовной ответственности, — рассказали в областном управлении МВД.
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