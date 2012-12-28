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Происшествия
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сегодня, 12:33
На Липецкой области вводится режим воздушной опасности
Такой режим означает, что вблизи границ области замечены БПЛА. Все службы приводятся в режим повышенной готовности.
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