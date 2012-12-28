В Липецке арестовали забившего до смерти сожительницу мужчину

Семейное насилие было систематическим: на теле умершей судебные медики нашли следы прижизненных побоев.

Сегодня Советский районный суд Липецка по ходатайству следователя СО по Советскому округу регионального Следкома арестовал 47-летнего мужчину по подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы, повлекшем ее смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).По данным следствия, подозреваемый на протяжении нескольких дней беспробудно пил вместе с сожительницей в квартире дома по улице Звездной. 3 мая во время конфликта он избил ее до потери сознания кулаками. Мужчина позвонил в скорую помощь, и прибывшая бригада медиков констатировала смерть женщины. Согласно выводам экспертов, она умерла от черепно-мозговой травмы.По данным пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области, подозреваемый вначале юлил, говорил, что его пьяная сожительница не раз падала на пол. Но позже, прижатый уликами — на полу в квартире был найден клок волос погибшей, окровавленных у корней, — сознался, что ее избил смертным боем. Кстати, на теле женщины судебные медики обнаружили следы от прижизненных побоев, полученных ею за неделю до смерти. Следовательно, семейное насилие было систематическим.Убийца и его жертва прожили вместе несколько лет. На жизнь зарабатывали шабашками, работая отделочниками на стройках. Оба любили спиртное. Причиной побоев мужчина назвал ревность. По его словам, какой-то их общий знакомый оказывал его женщине знаки внимания.Санкция вменяемой арестованному на время следствия статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.