Двое липчан перевели крупные суммы написавшим им от имени знакомых мошенникам

71-летний мужчина одолжил знакомому 35 тысяч рублей, 48-летняя женщина — 49 тысяч рублей.

В Липецке участились случаи взлома аккаунтов в мессенджерах. В результате по списку контактов взломанного аккаунта начинается рассылка. Например, в понедельник несколько липчан получили такое сообщение от коллеги: «Привет, мне неудобно просить, можешь одолжить 43 тысяч рублей на пару часов на карту? Я заказ не могу оплатить, лимит на основной карте, если есть возможность, я сейчас скину куда перевести».Конкретно на это сообщение никто не откликнулся — аферу быстро раскрыли в рабочем чате. Но повезло не всем. Так, 4 мая 71-летний мужчина по просьбе в мессенджере одолжил знакомому 35 тысяч рублей. Но как оказалось — мошеннику со взломанного аккаунта.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 7 мая по такому же принципу была обманута 48-летняя женщина — она по просьбе в мессенджере одолжила 49 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.64-летний мужчина хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и отправил мошенникам 415 тысяч рублей.Ещё один потерпевший лишился 230 тысяч рублей после звонка «оператора сотовой связи».Продолжается обмен покупателей через сайты объявлений: один лишился 37 тысяч рублей при покупке автоматической коробки передач, другая — 8 тысяч рублей при покупке платья.