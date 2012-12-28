Началось рассмотрение громкого дела о двойном убийстве в МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
32-летний липчанин переклеил штрих-код и заплатил за товар за 28 495 рублей всего 104 рубля
«Ауди» врезалась в дерево: улицы Циолковского и Космонавтов на два часа замерли в пробках
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Происшествия
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47 минут назад
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Двое липчан перевели крупные суммы написавшим им от имени знакомых мошенникам
71-летний мужчина одолжил знакомому 35 тысяч рублей, 48-летняя женщина — 49 тысяч рублей.
Конкретно на это сообщение никто не откликнулся — аферу быстро раскрыли в рабочем чате. Но повезло не всем. Так, 4 мая 71-летний мужчина по просьбе в мессенджере одолжил знакомому 35 тысяч рублей. Но как оказалось — мошеннику со взломанного аккаунта.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 7 мая по такому же принципу была обманута 48-летняя женщина — она по просьбе в мессенджере одолжила 49 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.
64-летний мужчина хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и отправил мошенникам 415 тысяч рублей.
Ещё один потерпевший лишился 230 тысяч рублей после звонка «оператора сотовой связи».
Продолжается обмен покупателей через сайты объявлений: один лишился 37 тысяч рублей при покупке автоматической коробки передач, другая — 8 тысяч рублей при покупке платья.
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