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47 минут назад
9

Двое липчан перевели крупные суммы написавшим им от имени знакомых мошенникам

71-летний мужчина одолжил знакомому 35 тысяч рублей, 48-летняя женщина — 49 тысяч рублей.

В Липецке участились случаи взлома аккаунтов в мессенджерах. В результате по списку контактов взломанного аккаунта начинается рассылка. Например, в понедельник несколько липчан получили такое сообщение от коллеги: «Привет, мне неудобно просить, можешь одолжить 43 тысяч рублей на пару часов на карту? Я заказ не могу оплатить, лимит на основной карте, если есть возможность, я сейчас скину куда перевести».

Конкретно на это сообщение никто не откликнулся — аферу быстро раскрыли в рабочем чате. Но повезло не всем. Так, 4 мая 71-летний мужчина по просьбе в мессенджере одолжил знакомому 35 тысяч рублей. Но как оказалось — мошеннику со взломанного аккаунта.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 7 мая по такому же принципу была обманута 48-летняя женщина — она по просьбе в мессенджере одолжила 49 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

64-летний мужчина хотел заработать на инвестициях в газовую промышленность и отправил мошенникам 415 тысяч рублей.

Ещё один потерпевший лишился 230 тысяч рублей после звонка «оператора сотовой связи».

Продолжается обмен покупателей через сайты объявлений: один лишился 37 тысяч рублей при покупке автоматической коробки передач, другая — 8 тысяч рублей при покупке платья.
мошенничество
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Ромео78
6 минут назад
Пользуйтесь кнопочными телефонами и всё у вас будет замечтательно, от него ещё один большой + вас никогда не найдут)))
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Адвокат Черный
23 минуты назад
На дурака не нужен нож...
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Гостья
27 минут назад
Песенка кота Базилио и лисы Алисы из сказки про Буратино: "Покуда есть на свете дураки, обманом жить нам стало быть с руки". Старо, как мир. И дураки всегда были, и вестись всегда будут.
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у
31 минуту назад
меня так с телегой было,взлом и войти невозможно.писали вообще всем подряд.
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Корректор
35 минут назад
"Продолжается обмен покупателей" - исправьте опечатку , обмАн , а не обмен
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Евгений
41 минуту назад
«Привет, мне неудобно просить, можешь одолжить 43 тысяч рублей на пару часов на карту? Я заказ не могу оплатить, лимит на основной карте, если есть возможность, я сейчас скину куда перевести». И ни разу не смутила, фраза "скажу куда"????
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Гостья
25 минут назад
А смутить не фраза должна была, а вообще всё сообщение. Перезвонить таком близкому знакомому, который такую сумму просит, не судьба, прежде чем деньги переводить?
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zzloyzz
43 минуты назад
Граждане попадаются на самые древние и всем известные схемы. Пора учить всех финансовой безопасности.
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да уж
31 минуту назад
А не проще сказать:Аты кто такой ?Давай до свиданья
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