Общество

49 минут назад

На уборку городских улиц вышли универсальные комплексы «Бродвей»

2 290
#весна #уборка улиц
На уборку городских улиц вышли универсальные комплексы «Бродвей»
2 марта к уборке липецких улиц вернулись после зимнего перерыва универсальные комплексы «Бродвей». По словам заместителя начальника муниципального управления благоустройства Евгения Фролова, пока городские улицы будет чистить только две машины.

- Говорить о начале генеральной уборки после зимы пока рано – погода может преподнести сюрпризы. Однако постепенно начали выпуск «Бродвеев», чтобы навести порядок на разделительных полосах, - сказал Евгений Фролов.

«Проводить влажную уборку ещё нельзя – по ночам чаще всего бывают отрицательные температуры», - объясняет пресс-служба мэрии..

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#весна #уборка улиц

Комментарии (2)

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жители

14 минут назад
посмотрим как в этом году будут проводить полив ДОРОГ, раньше В СССР все улицы с утра были улиты, а сейчас одна пылища !!!
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Кукун

25 минут назад
Название не патриотично, маловероятно, что на настоящем Бродвее уборочные машины именуются "Арбат"...
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