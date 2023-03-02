На уборку городских улиц вышли универсальные комплексы «Бродвей»

2 марта к уборке липецких улиц вернулись после зимнего перерыва универсальные комплексы «Бродвей». По словам заместителя начальника муниципального управления благоустройства Евгения Фролова, пока городские улицы будет чистить только две машины.



- Говорить о начале генеральной уборки после зимы пока рано – погода может преподнести сюрпризы. Однако постепенно начали выпуск «Бродвеев», чтобы навести порядок на разделительных полосах, - сказал Евгений Фролов.



«Проводить влажную уборку ещё нельзя – по ночам чаще всего бывают отрицательные температуры», - объясняет пресс-служба мэрии..



