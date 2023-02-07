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Липецкая вечЁрка: торговля группами инвалидности, смертельное ДТП на Меркулова и годовщина подвига Суламбека Осканова
Сегодня, 7 февраля, руководителя филиала бюро медико-социальной экспертизы подозревают в торговле группами инвалидности, стали известны обстоятельства гибели 76-летней женщины в аварии на улице Меркулова, и в Добринском районе почтили память Суламбека Осканова, который погиб 31 год назад, уведя неисправный самолет от деревни.
Руководитель бюро задержан, ему избирается мера пресечения.
Накануне вечером на улице Меркулова 21-летний водитель «Лады Весты» сбил 76-летнюю липчанку. Женщину от удара отбросило на несколько метров, она умерла на месте.
По предварительной версии, водитель сбил женщину на встречной полосе, а затем врезался в «Мерседес», который поворачивал на Сиреневый проезд. Новости об этой аварии вызвали дискуссии о правилах дорожного движения.
— Автомобиль является повышенным источником опасности. Так что все равно отвечать придется, — написала Надежда.
— Да объясните вы своим бабулькам, что переходить дорогу надо по правилам! А не бегать где и как попало. Бедный водитель, теперь виноватым сделают, — вступился за водителя Да.
Сегодня чуть ли не каждая третья новость на GOROD48 оказалась на автомобильную тему. Днем на улице Вермишева столкнулись «ВАЗ-21099» и «BMW X5». Водителя «ВАЗа» с места аварии увезли в больницу. По предварительной информации, он не предоставил преимущественное право движения водителю «Х5».
Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая участницы массового ДТП 11 сентября прошлого года на 258-м километре дороги «Орёл-Тамбов».
По данным следствия, управляя автомобилем «Лада Гранта», женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с «Сеатом» и «Ладой Приорой». В столкновении погибла женщина-водитель «Приоры», получили обвиняемая, два 8-летних мальчика — ее пассажира, и пассажирка «Сеата».
А в елецком суде скоро начнется процесс делу водителя, который на автомобиле «Тойота» сбил 32-летнюю женщину.
Судебные приставы сегодня остановили автомобиль, хозяин которого за год задолжал по штрафам, налогам и кредитам более полумиллиона рублей. Как только перед ним замаячила перспектива остаться без машины, он нашел деньги, чтобы погасить долги.
Судьи стали все чаще использовать новую уголовную статью, которая предполагает конфискацию автомобиля у тех, кто не первый раз попадается пьяным за рулем. Очередной любитель выпить по решению елецкого городского суда лишился автомобиля «ВАЗ-21124».
Курьезное происшествие случилось в поселке Янушево Данковского района. Гражданин решил покататься на автомобиле «ЗАЗ Шанс», который принадлежит его знакомому, но бросил машину, когда в ней закончился бензин. Владелец уже написал заявление в полицию, угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Липчанин придумал 401-й. Он вызвал такси из Москвы в Липецк, а потом сбежал не расплатившись, да еще прихватил из бардачка автомобиля 23 000 рублей. Так как липчанин вызывал такси через приложение, найти его не составило большого труда.
Сегодня на окраине деревни Казельки, в том месте, где погиб Герой России Суламбек Осканов, вспоминали его подвиг.
7 февраля 1992 года начальник Липецкого авиацентра погиб, уводя неисправный самолет от жилых домов. Память летчика на месте, где разбился самолет, почтили его сын и земляки. В Ингушетии генерал-майора Суламбека Осканова считают национальным героем. В этом году ему могло бы исполниться 80 лет.
— Светлая память о таком замечательном человеке, — написала Правда.
И еще про память о подвигах Героев. В Сети опубликовано фотографии тыльной стороны воинского мемориала, который находится в селе Братовщина Долгоруковского района. Автор фото добавил комментарий: «Как говорится, внешность обманчива…».
Глава Долгоруковского поселения Александр Неделин заверил, что мемориал восстановят к 9 мая, торги по контракту на ремонт пройдут на следующей неделе. Дело в том, что во время предыдущего ремонта исполнитель уложил плитку поверх старой штукатурки. Она отвалилась вместе с плиткой.
— Мемориалы и основания памятников нужно делать из массивных каменных плит, что бы на века. Нет денег на большой — делай маленький или не делай, — высказал свое мнение ТТТ.
Электорат