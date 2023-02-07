Липецкая вечЁрка: торговля группами инвалидности, смертельное ДТП на Меркулова и годовщина подвига Суламбека Осканова

Сегодня, 7 февраля, руководителя филиала бюро медико-социальной экспертизы подозревают в торговле группами инвалидности, стали известны обстоятельства гибели 76-летней женщины в аварии на улице Меркулова, и в Добринском районе почтили память Суламбека Осканова, который погиб 31 год назад, уведя неисправный самолет от деревни.