В угнанной машине закончился бензин — её пришлось бросить

По версии следствия, мужчины вместе выпивали, а когда хозяин квартиры уснул, один из его знакомых забрал с полки в коридоре ключи от его машины и поехал кататься с друзьями по Данковскому району.

В Данковском районе 4 февраля в полицию обратился 40-летний мужчина, у которого от дома по улице Интернациональной угнали автомобиль «ЗАЗ Шанс».



Как сообщает пресс-служба полиции, машину вскоре нашли в посёлке Янушево. В угоне подозревают ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 33-летнего жителя Данкова.



По версии следствия, мужчины вместе выпивали, а когда хозяин квартиры уснул, один из его знакомых забрал с полки в коридоре ключи от его машины и поехал кататься с друзьями по Данковскому району. Но в посёлке Янушево в машине закончился бензин. Друзья бросили машину и на попутках добрались до Данкова.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому в угоне грозит до пяти лет лишения свободы.