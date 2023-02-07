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В угнанной машине закончился бензин — её пришлось бросить

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#угон #автомобиль
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В угнанной машине закончился бензин — её пришлось бросить

По версии следствия, мужчины вместе выпивали, а когда хозяин квартиры уснул, один из его знакомых забрал с полки в коридоре ключи от его машины и поехал кататься с друзьями по Данковскому району.

В Данковском районе 4 февраля в полицию обратился 40-летний мужчина, у которого от дома по улице Интернациональной угнали автомобиль «ЗАЗ Шанс».

Как сообщает пресс-служба полиции, машину вскоре нашли в посёлке Янушево. В угоне подозревают ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 33-летнего жителя Данкова.

По версии следствия, мужчины вместе выпивали, а когда хозяин квартиры уснул, один из его знакомых забрал с полки в коридоре ключи от его машины и поехал кататься с друзьями по Данковскому району. Но в посёлке Янушево в машине закончился бензин. Друзья бросили машину и на попутках добрались до Данкова.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому в угоне грозит до пяти лет лишения свободы.
813
#угон #автомобиль
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