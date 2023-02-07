сегодня, 15:15
В угнанной машине закончился бензин — её пришлось бросить
По версии следствия, мужчины вместе выпивали, а когда хозяин квартиры уснул, один из его знакомых забрал с полки в коридоре ключи от его машины и поехал кататься с друзьями по Данковскому району.
Как сообщает пресс-служба полиции, машину вскоре нашли в посёлке Янушево. В угоне подозревают ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 33-летнего жителя Данкова.
По версии следствия, мужчины вместе выпивали, а когда хозяин квартиры уснул, один из его знакомых забрал с полки в коридоре ключи от его машины и поехал кататься с друзьями по Данковскому району. Но в посёлке Янушево в машине закончился бензин. Друзья бросили машину и на попутках добрались до Данкова.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемому в угоне грозит до пяти лет лишения свободы.