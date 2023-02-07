Происшествия
19 минут назад
На улице Меркулова под колесами «Лады» погибла женщина – ее отбросило на несколько десятков метров
На улице Меркулова под колесами «Лады» погибла женщина – ее отбросило на несколько десятков метров
Вечером 6 февраля в Липецке на улице Меркулова в районе поворота в сторону Сиреневого проезда автомобиль «Лада Веста» сбил пешехода и врезался в «Мерседес».
По словам очевидцев, «Веста» сбила женщину лет 50, которую отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм она умерла на месте ДТП. После этого «Лада» врезалась в «Мерседес», который поворачивал в этот момент с улицы Меркулова на Сиреневый проезд.
По словам очевидцев, «Веста» сбила женщину лет 50, которую отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм она умерла на месте ДТП. После этого «Лада» врезалась в «Мерседес», который поворачивал в этот момент с улицы Меркулова на Сиреневый проезд.