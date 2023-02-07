На улице Меркулова под колесами «Лады» погибла женщина – ее отбросило на несколько десятков метров

Вечером 6 февраля в Липецке на улице Меркулова в районе поворота в сторону Сиреневого проезда автомобиль «Лада Веста» сбил пешехода и врезался в «Мерседес».По словам очевидцев, «Веста» сбила женщину лет 50, которую отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм она умерла на месте ДТП. После этого «Лада» врезалась в «Мерседес», который поворачивал в этот момент с улицы Меркулова на Сиреневый проезд.