Происшествия

19 минут назад

На улице Меркулова под колесами «Лады» погибла женщина – ее отбросило на несколько десятков метров

593
#ДТП #пешеход
1
На улице Меркулова под колесами «Лады» погибла женщина – ее отбросило на несколько десятков метров

На улице Меркулова под колесами «Лады» погибла женщина – ее отбросило на несколько десятков метров

Вечером 6 февраля в Липецке на улице Меркулова в районе поворота в сторону Сиреневого проезда автомобиль «Лада Веста» сбил пешехода и врезался в «Мерседес».

WhatsApp Image 2023-02-06 at 21.22.57 (1).jpeg+2023-02-07-08.45.32.jpg

По словам очевидцев, «Веста» сбила женщину лет 50, которую отбросило на несколько десятков метров. От полученных травм она умерла на месте ДТП. После этого «Лада» врезалась в «Мерседес», который поворачивал в этот момент с улицы Меркулова на Сиреневый проезд.

WhatsApp Image 2023-02-06 at 21.22.58.jpeg+2023-02-07-08.45.32.jpg

WhatsApp Image 2023-02-06 at 21.22.57 (2).jpeg

WhatsApp Image 2023-02-06 at 21.22.56.jpeg+2023-02-07-08.45.32.jpg
593
#ДТП #пешеход
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сгоревший на улице Неделина «ВАЗ» был брошенным
#МЧС #пожар #УМВД
2
Сгоревший на улице Неделина «ВАЗ» был брошенным

вчера, 18:02

Происшествия
В тюрьму пытались передать «запрещёнку» в тюбике детского крема
#УФСИН
5
В тюрьму пытались передать «запрещёнку» в тюбике детского крема

вчера, 17:27

Происшествия
Футбольным болельщикам из Афганистана не удалось оспорить отказ в предоставлении временного убежища
#миграция #иностранцы
5
Футбольным болельщикам из Афганистана не удалось оспорить отказ в предоставлении временного убежища

вчера, 17:14

Происшествия
«ВАЗ» загорелся на улице Неделина
#МЧС #пожар
3
«ВАЗ» загорелся на улице Неделина

вчера, 15:36

Происшествия
В Ельце арестовали подозреваемого в организации занятия проституцией
#проституция
23
В Ельце арестовали подозреваемого в организации занятия проституцией

вчера, 14:48

Происшествия
В Малом Хомутце сгорели дом и надворная постройка
#МЧС #пожар
1
В Малом Хомутце сгорели дом и надворная постройка

вчера, 14:47

Происшествия