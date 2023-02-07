Происшествия

30 минут назад

Сбившего женщину на переходе в Ельце водителя внедорожника ждёт суд

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#ДТП
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Сбившего женщину на переходе в Ельце водителя внедорожника ждёт суд

45-летний водитель автомобиля «Тойота» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 32-летнюю женщину.

Напомним, 17 октября прошлого года в 12:45 в Ельце напротив дома №21 по улице Героев 45-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил 32-летнюю женщину. Как рассказали тогда в пресс-службе УМВД России по Липецкой области,  ДТП произошло в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Женщина с травмами была госпитализирована. Теперь эта история дошла до суда.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, Елецкий городской суд 20 февраля начнёт рассматривать уголовное дело в отношении 45-летнего водителя по части 1 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

По данным следствия, подсудимый въехал на пешеходный переход, не уступив дорогу женщине, и в результате по неосторожности водителя женщина получила открытую черепно-мозговую травму.

«На стадии следствия водитель полностью признал вину и пояснил, что с его стороны приняты все меры к возмещению причиненного ущерба потерпевшей», - отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Фото - vk.com/elec_online

212
#ДТП
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