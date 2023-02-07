Пассажира подозревают в краже 23 000 рублей у таксиста

Пассажир без оплаты поездки сбежал от таксиста, да ещё и прихватил из его барсетки 23 000 рублей.

Липецким отделом полиции № 8 раскрыта кража денег у московского таксиста. Как сообщает пресс-служба полиции, ещё 20 октября прошлого года у дома по улице Космонавтов в Липецка у таксиста-москвича из автомобиля «Шкода Рапид» украли 23 000 рублей.



По версии следствия, через мобильное приложение 19-летний ранее неоднократно судимый липчанин заказал такси из Москвы в Липецк за 9 000 рублей и выбрал оплату банковской картой в конце поездки. Но во время поездки мужчина через приложение поменял форму оплаты на наличные, а потом сказал, что нужно снять деньги. У одного из банков пассажир сбежал от таксиста. Тот проверил бардачок и обнаружил, что из барсетки пропали 23 000 рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.