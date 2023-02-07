В столкновении с «БМВ» пострадал водитель «девяносто девятой»

На улице Вермишева столкнулись «ВАЗ-21099» и «BMW X5».

Сегодня днём на улице Вермишева произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, по предварительной информации, 67-летний водитель «ВАЗ-21099» не предоставил преимущество в движении автомобилю «BMW X5» под управлением 43-летнего мужчины.Водитель «ВАЗа» госпитализирован с места аварии.