Происшествия

сегодня, 15:29

В столкновении с «БМВ» пострадал водитель «девяносто девятой»

2 1092
#ДТП
1

На улице Вермишева столкнулись «ВАЗ-21099» и «BMW X5».

Сегодня днём на улице Вермишева произошло ДТП. Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, по предварительной информации, 67-летний водитель «ВАЗ-21099» не предоставил преимущество в движении автомобилю «BMW X5» под управлением 43-летнего мужчины.

Водитель «ВАЗа» госпитализирован с места аварии.

Фото, видео - vk.com/myregion48

2 1092
#ДТП
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Водителю БМВ теперь

7 минут назад
Надо заботиться о здоровье водителя 99ой. Самых лучших врачей и за диагностику договариваться, а то с кого за бэху взыскивать. Пря как в фильме.
ответить

Терапевт

49 минут назад
67 лет, так рано он нас покинул
ответить

Еще в рубрике

В Липецке арестовали машину, хозяин которой задолжал полмиллиона рублей по штрафам ГИБДД, налогам и ...
#приставы #долги #ГИБДД
5
В Липецке арестовали машину, хозяин которой задолжал полмиллиона рублей по штрафам ГИБДД, налогам и ...

52 минуты назад

Происшествия
В угнанной машине закончился бензин — её пришлось бросить
#угон #автомобиль
В угнанной машине закончился бензин — её пришлось бросить

сегодня, 15:15

Происшествия
Пассажира подозревают в краже 23 000 рублей у таксиста
#кража
2
Пассажира подозревают в краже 23 000 рублей у таксиста

сегодня, 15:06

Происшествия
Сбившего женщину на переходе в Ельце водителя внедорожника ждёт суд
#ДТП
4
Сбившего женщину на переходе в Ельце водителя внедорожника ждёт суд

сегодня, 13:10

Происшествия
В отношении спровоцировавшей массовое ДТП женщины возбуждено уголовное дело
#ДТП
2
В отношении спровоцировавшей массовое ДТП женщины возбуждено уголовное дело

сегодня, 12:45

Происшествия
Липчанка укусила полицейского
#конфликт #полиция
11
Липчанка укусила полицейского

сегодня, 12:30

Происшествия