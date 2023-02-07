58 минут назад
Воинский мемориал в Долгоруковском районе восстановят к 9 мая
На днях в соцсетях опубликовано фото мемориала в селе Братовщина Долгоруковского района Липецкой области, который находится в неприглядном виде
Как сообщил GOROD48 глава Долгоруковского поселения Александр Неделин, во время ремонта несколько лет назад исполнитель уложил плитку поверх старой штукатурки, которая со временем начала отваливаться вместе с плиткой.
- Часть плитки мы сняли сами в целях безопасности. Сам мемориал к 9 мая этого года будет полностью восстановлен. Средства на это запланированы, уже на следующей неделе пройдут торги, - сообщил Александр Неделин.
Фото: vk.com/dolgorukovo48