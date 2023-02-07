Общество

58 минут назад

Воинский мемориал в Долгоруковском районе восстановят к 9 мая

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#мемориал #ремонт
Воинский мемориал в Долгоруковском районе восстановят к 9 мая

На днях в соцсетях опубликовано фото мемориала в селе Братовщина Долгоруковского района Липецкой области, который находится в неприглядном виде

Лицевая сторона мемориала в хорошем состоянии, но с тыльной стороны вся плитка отвалилась. Автор снабдил фото комментарием: «Как говорится, внешность обманчива...».

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Как сообщил GOROD48 глава Долгоруковского поселения Александр Неделин, во время ремонта несколько лет назад исполнитель уложил плитку поверх старой штукатурки, которая со временем начала отваливаться вместе с плиткой.

- Часть плитки мы сняли сами в целях безопасности. Сам мемориал к 9 мая этого года будет полностью восстановлен. Средства на это запланированы, уже на следующей неделе пройдут торги, - сообщил Александр Неделин.

Фото: vk.com/dolgorukovo48

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#мемориал #ремонт

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