Директору елецкого бюро медико-социальной экспертизы вменяют взятки на 330 тысяч рублей

Руководителя елецкого филиала БМСЭ подозревают торговле группами иналидности. СК возбудил уголовное дело. Следствие говорит о пяти эпизодах получения взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Областное управление следственного комитета сегодня сообщило о возбуждении уголовного дела по обвинению в нескольких взятках руководителя филиала бюро медико-социальной экспертизы. Разработку по этому делу СК вел совместно с управлением противодействию коррупции регионального УМВД.



«По данным следствия, подозреваемый в 2021 и 2022 годах получил взятки на сумму 330 тысяч рублей за проведение медико-социальных экспертиз, по результатам которых заинтересованным гражданам устанавливалась инвалидность II и III групп бессрочно», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области..



Известно, что руководитель бюро задержан. Ему избирается мера пресечения.





