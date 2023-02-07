Происшествия

14 минут назад

Ещё у одного любителя пьяной езды конфисковали машину

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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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Ещё у одного любителя пьяной езды конфисковали машину

Автомобиль «ВАЗ-21124» был конфискован в пользу государства.

Елецкий городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего мужчины по части 2 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ».

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, в октябре прошлого года в Ельцеуже имеющий судимость за управление машиной в состоянии опьянения водитель снова попался пьяным за рулём.

В суде водитель вину признал, и его лишили прав на 2 года и назначили 300 часов обязательных работ. Кроме того, автомобиль «ВАЗ-21124» был конфискован в пользу государства.

Напомним, 25 июля прошлого года в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях внесены поправки, позволяющие судам конфисковывать автомобили у злостных нарушителей правил дорожного движения. Машину суд может конфисковать за любое нарушение правил, влекущее лишение прав, если ранее водитель этих прав был лишен. Конфискованные у злостных нарушителей автомобили после соответствующего решения суда выставляют на продажу с аукциона Росимущество. Начальная цена определяется с учетом рынка. Информацию о выставленных на торги машинах можно найти на официальном сайте Росимущества.

А Чаплыгинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего водителя за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости за совершение аналогичного преступления.

В ноябре прошлого года в Чаплыгине мужчина попался пьяным за рулём принадлежащей его знакомому машины. Вину водитель признал и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

В результате водителю путём частичного сложения наказаний назначено1 год и 2 месяца лишения свободы с таким же испытательным сроком, также его лишили водительских прав на 4 года.

Оба приговора ещё не вступили в силу.
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#ПДД #нарушение #пьяная езда
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