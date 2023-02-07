Происшествия

27 минут назад

Погибшей на улице Меркулова женщине было 76 лет

1 349
#авария #ДТП
Погибшей на улице Меркулова женщине было 76 лет

В аварии также пострадал 17-летний парень

По данным ГИБДД, погибшей вчера вечером на улице Меркулова женщине было 76 лет. Полицейские также озвучили предварительную версию аварии: 21-летний водитель «Лады Весты» выехал на встречную полосу.

«21-летний водитель «Лады Весты вне зоны пешеходного перехода наехал на 76-летнюю женщину, после чего допустил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением 24-летнего водителя. В результате аварии женщина скончалась на месте ДТП, также пострадал 17-летний пассажир «Лады», его доставили в областную детскую больницу», – сообщили в областном управлении ГИБДД.

Вчера на дорогах области получили травмы еще три человека.

Утром 6 февраля в Липецке на улице Терешковой 48-летний водитель «Опеля Зафира» сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионерка госпитализирована.

В полдень на тамбовской трассе в Липецком районе слетел с дороги в кювет автомобиль «Киа». С места аварии доставлены в больницу 42-летняя женщина-водитель и ее 35-летняя пассажирка.

Еще 18 столкновений автомобилей, зарегистрированных автоинспекторами, обошлись без пострадавших.

1 349
#авария #ДТП

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Естественный отбор

4 минуты назад
Вот обратите внимание-две пенсионерки по 76 лет и обе перебегали дорогу в неположенном месте! Пока не отменят наказание водителям за сбитие пешеходов при переходе ими в неположенных местах-пешеходы так и будут прыгать под колеса.
ответить

Еще в рубрике

На улице Меркулова под колесами «Лады» погибла женщина – ее отбросило на несколько десятков метров
#ДТП #пешеход
12
На улице Меркулова под колесами «Лады» погибла женщина – ее отбросило на несколько десятков метров

сегодня, 08:46

Происшествия
Сгоревший на улице Неделина «ВАЗ» был брошенным
#МЧС #пожар #УМВД
2
Сгоревший на улице Неделина «ВАЗ» был брошенным

вчера, 18:02

Происшествия
В тюрьму пытались передать «запрещёнку» в тюбике детского крема
#УФСИН
5
В тюрьму пытались передать «запрещёнку» в тюбике детского крема

вчера, 17:27

Происшествия
Футбольным болельщикам из Афганистана не удалось оспорить отказ в предоставлении временного убежища
#миграция #иностранцы
5
Футбольным болельщикам из Афганистана не удалось оспорить отказ в предоставлении временного убежища

вчера, 17:14

Происшествия
«ВАЗ» загорелся на улице Неделина
#МЧС #пожар
3
«ВАЗ» загорелся на улице Неделина

вчера, 15:36

Происшествия
В Ельце арестовали подозреваемого в организации занятия проституцией
#проституция
23
В Ельце арестовали подозреваемого в организации занятия проституцией

вчера, 14:48

Происшествия