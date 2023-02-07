Погибшей на улице Меркулова женщине было 76 лет

В аварии также пострадал 17-летний парень

По данным ГИБДД, погибшей вчера вечером на улице Меркулова женщине было 76 лет. Полицейские также озвучили предварительную версию аварии: 21-летний водитель «Лады Весты» выехал на встречную полосу.

«21-летний водитель «Лады Весты вне зоны пешеходного перехода наехал на 76-летнюю женщину, после чего допустил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением 24-летнего водителя. В результате аварии женщина скончалась на месте ДТП, также пострадал 17-летний пассажир «Лады», его доставили в областную детскую больницу», – сообщили в областном управлении ГИБДД.

Вчера на дорогах области получили травмы еще три человека.Утром 6 февраля в Липецке на улице Терешковой 48-летний водитель «Опеля Зафира» сбил 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионерка госпитализирована.

В полдень на тамбовской трассе в Липецком районе слетел с дороги в кювет автомобиль «Киа». С места аварии доставлены в больницу 42-летняя женщина-водитель и ее 35-летняя пассажирка.

Еще 18 столкновений автомобилей, зарегистрированных автоинспекторами, обошлись без пострадавших.